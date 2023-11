Round Table Biberach übergibt 5000 Euro an das DRK

Der Round Table Biberach hat dem DRK Biberach eine Spende in Höhe von 5000 Euro übergeben. Das Geld geht an die noch junge Rettungshundestaffel des Kreisverbands, die seit August bei Sucheinsätzen im süddeutschen Raum zum Einsatz kommt.

Bei der symbolischen Scheckübergabe bedankt sich Michael Mutschler, DRK-Geschäftsführer im Bereich Rettungsdienst, bei den Verantwortlichen: „Das ist ein riesiger Betrag ‐ vielen Dank.“ Das Geld wird für die Ausstattung sowohl für die Hunde als auch für Dienstkleidung genutzt. Außerdem soll mittelfristig ein Fahrzeug mit Anhänger beschafft werden.

„Wir sind sprachlos und freuen uns, dass wir nun sinnvoll weitermachen können“, sagt Staffelleiterin Jessica Friedrich, die mit ihrem fünfjährigen Hund Lio bei der Spendenübergabe dabei war. Gemeinsam trainieren die beiden schon seit Lio 15 Monate alt ist, vermisste Personen aufzuspüren.

Insgesamt gehören sieben Mantrail-Teams und 17 Flächensuchhunde zur Rettungshundestaffel, die rund 20 Einsätze im Jahr hat. „Die Rettungshundestaffel rundet unser Portfolio in zweierlei Hinsicht ab“, so Mutschler. „Gemeinsam mit der Drohnenstaffel sind wir nun sehr gut aufgestellt, was die Suche nach Personen angeht.“ Außerdem bietet das DRK Biberach Erste-Hilfe-Kurse am Hund an und bildet Therapiehunde aus.

Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder des Round Table Biberach das DRK besichtigt und konnten so einen Einblick in die Arbeit gewinnen. „Als wir dann von den Plänen erfuhren, eine Rettungshundestaffel zu gründen, lag es uns am Herzen, diese direkt beim Start zu unterstützen“, so Round-Table-Präsident Manuel Mohr. Das Geld für die zahlreichen Spendenprojekte stammt aus den Erlösen des Glühweinstands der Tabler auf dem Biberacher Christkindlesmarkt sowie aus dem Verkauf des Biberacher Beaver`s Crown Gins. Diese Einnahmen werden komplett in soziale und gemeinnützige Projekte investiert.