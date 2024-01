Sportverein Rottum erweitert den Spielplatz am Jakob-Fischer-Platz

Die letzte Scheckübergabe der 2023er-Aktion „Engagieren und Kassieren“ von der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ ging an den Sportverein Rottum (SVR). Mit der Spende von 3000 Euro erneuert und erweitert der SVR den Spielplatz am Jakob-Fischer-Platz in Rottum.

Es ist kalt an diesem Januarmorgen auf dem schneebedeckten Jakob-Fischer-Platz. Außer einem Karussell deutet nichts auf einen Spielplatz hin. Neben Kindern halten sich im Sommer auch ältere Menschen gerne auf dem mit drei Jakob-Fischer Bäumen bepflanzten Platz in der Dorfmitte auf. Das Projekt der Erweiterung und Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. „Wir wollen den Spielplatz erweitern und verschönern“, sagte SVR-Vorsitzende Sabine Göppel. Mit Planungen und Genehmigungen habe sich das verzögert „und jetzt sind wir im Winter“. „Wir hatten bisher eine kleine Spielecke für die kleinen Kinder und wenn der Spielplatz erneuert wird und weitere Spielgeräte aufgestellt sind“, sei es eine deutliche Aufwertung des Jakob-Fischer-Platzes, erklärte Bürgermeister Hans-Peter Reck. Neben dem bereits neu angeschafften Karussell kämen noch weitere Spielgeräte wie ein Trampolin und ein Wasserspielgerät dazu. Der SVR und die Ortschaft würden sich darum kümmern, dass es entsprechend umgesetzt und hergerichtet wird. „Dank der Spende für das Vorhaben konnte die Investition etwas größer ausfallen“, so Reck.

„Rausgeputzt fürs Kreisjubiläum“, so lautete das Motto der Spendenaktion 2023 anlässlich des 50. Jubiläums des Landkreises Biberach „Der Jakob-Fischer-Platz ist wirklich ein schöner Platz“, befand Thomas Simmler, Direktor der Kreissparkasse Biberach, bei der symbolischen Scheckübergabe. „Wir hoffen, dass wir mit der Spende einen Beitrag dazu leisten können, den Platz noch schöner zu gestalten“. Der Platz solle ein Ort der Begegnung und für Kinder sein und Kinder seien unsere Zukunft. „Es ist sehr lohnenswert und lobenswert, wenn da investiert wird und gemeinsam im Ehrenamt etwas gemacht wird“, lobte Thomas Simmler. Und: Es passe genau zum Motto der Aktion anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Biberach“.