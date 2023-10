Rotary Club Biberach Weisser Turm: Radeln tut Gut(es)

Ende Juni fand der alljährliche Fahrradausflug, die „Velotour“, des Rotary Clubs Biberach ‐ Weisser Turm statt. Die dabei erradelten Kilometer wurden in Euro umgewandelt und von den Teilnehmern großzügig aufgerundet.

Aus den Erlösen in Höhe von 1.740 Euro wurde an „End Polio Now“, der größten Rotary-Initiative, und das Kinder- und Jugendhospizdienst BC-Bad Saulgau gespendet. Die Übergabe des Schecks von 1.000 Euro an Frau Maiki und Frau Kruk vom Kinder- und Jugendhospizdienst fand im September statt.

Frau Maiki beschrieb dabei die vielfältigen Aufgaben der ausgebildeten ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, welche die von Krankheit betroffenen Familien unterstützen. Ihr Einsatz bringt ein Stück Normalität in die Familien ‐ entlastet sie gleichzeitig. Sie hören den Familienmitgliedern zu, helfen bei der Freizeitgestaltung, der Betreuung der Hausaufgaben, leisten Fahrdienste und Vieles mehr. Anspruch auf die Unterstützung des Kinder- und Jugendhospizdienstes haben Familien, in welchen ein Kind/Jugendlicher oder ein Elternteil erkrankt sind, sowie nach dem Tod eines Elternteils.

Der Rotary Club Biberach ‐ Weisser Turm unterstützt gerne diese wertvolle Arbeit und freute sich über die gute Zusammenarbeit.