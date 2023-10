Chorgemeinschaft Frohsin Rot lädt zum Herbstkonzert

Die Chorgemeinschaft Frohsin Rot lädt ein zum Herbstkonzert am Samstag, 14. Oktober , um 20.00 Uhr in der Turnhalle Rot. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Das Konzert wird laut Pressemitteilung musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Bühl, dem Projektchor FrohsinnPLUS, sowie uns Sängerinnen und Sängern vom Frohsinn Rot unter dem Dirigat von Ferdinand Thanner. Der Konzertabend wird gestaltet mit abwechslungsreicher Liedauswahl wie „Va Pensiero“ von Giuseppe Verdi und „Declare Your Maker’s Praise“ von Lloyd Larson über „Die launige Forelle“ von Franz Schöggl und deutsche Hits wie „Ein graues Haar“ von PUR bis hin zum Musical „König der Löwen“ von Elton John und nicht zuletzt dem schwungvollen Medley „We Will Rock You“ von Queen.