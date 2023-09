Rot

Benefizkonzert des MV Rot am 16. September

Rot / Lesedauer: 1 min

Die Musikerinnen und Musiker des MV Rot. (Foto: Daniel Scheffold )

Der Musikverein Rot veranstaltet am Samstag, 16. September, ein Benefizkonzert „MV Rot and Friends goes Rock“ für den ambulanten Kinderhospizdienst Ulm.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 15:10 Von: sz