1500 Bücher warten auf die Ausleihe: „Krimis gehen bei uns am besten“

In der Bücherstube im ehemaligen Roter Rathaus finden sich rund 1500 Bücher. Einmal im Monat öffnet sie ihre Türen. Organisiert wird die Bücherstube vom Verein Lebensqualität Burgrieden. Dieser hat sein Angebot jetzt für Werktätige mit der After-Work-Bücherstube erweitert.

Bekannter Romane finden sich in den Regalen

Immer am zweiten Donnerstag im Monat, mit Ausnahmen wie an Feiertagen, kehrt in das Amtsgebäude im ehemaligen Rathaus in Rot wieder Leben ein. Ein paar Besucherinnen stöbern an diesem Donnerstagnachmittag in den Regalen nach Lesestoff. Dort stehen Romane alphabetisch geordnet aufgereiht. Darunter bekannte Buchautoren wie Ken Follet, Stieg Larsson, Sebastian Fitzek, Charlotte Link, Nele Neuhaus und Rita Falk. „Wir haben unseren Bestand ausgedünnt. Überwiegend sind es Romane, die nicht älter als zehn Jahre sind“, erläutert die Vereinsvorsitzende Silvia Beitner. Der größte Teil stammt aus Bücherspenden. Nicht selten finden sich alle Bände einer Bücherreihe.

Für die vielen Sachbücher gab es nach dem Umzug vom früheren Bücherkarussell im Burgrieder Bürgersaal ins Roter Rathaus keinen Platz mehr. Erhalten blieb dagegen die Ecke für Kinder- und Jugendliteratur, auf die viel Wert gelegt wird. In Burgrieden mussten die Vereinsmitglieder ihr Bücherangebot jedes Mal auf- und wieder abbauen, das ist jetzt besser. „Schön ist, dass die Bücher stehen bleiben können“, sagt Beitner. Den aussortierten Büchern trauert die Vorsitzende nicht nach, denn viele Exemplare seien kaum gelesen worden. „Jetzt konzentrieren wir uns auf aktuelle Unterhaltungsliteratur“, so Beitner.

Der Heimatkrimi ist in der Ausleihe begehrt

„Krimis gehen bei uns am besten“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Besonders angetan hat es den Stammgästen der Bücherstube der Heimatkrimi. „Der Trend ging los mit dem Kommissar Kluftinger“, sagt Beitner. Nur wenigen dürfte die Hauptfigur der Krimi-Reihe der beiden Schriftsteller Michael Kobr und Volker Klüpfel heute kein Begriff sein. Viele weitere Autoren folgten dem Erfolgsrezept.

Doch warum der Heimatkrimi? „Weil man einen Bezug zu den Orten hat, man kann sich alles genau vorstellen“, meint eine Besucherin, die beim Stöbern durch die Regale gerade fündig geworden ist. Wieder etwas gelegt habe sich laut Beitner dagegen die Nachfrage nach historischen Romanen.

Einmalige Gebühr von drei Euro bei Erstausleihe

Doch die Bücherstube ist mehr als die kleine Dorfbibliothek. „Es ist ein sozialer Treffpunkt“, erklärt Beitner. Die Besucher erwartet immer ein reich gedeckter Kaffeetisch. An diesem Tag wird bei Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Plätzchen wieder über die neusten Ausleihen diskutiert. „Ich bin eine ausgesprochene Leseratte“, sagt Beitner über sich. Damit ist sie hier in bester Gesellschaft. Auch die anderen Gäste verschlingen meist mehrere Bücher binnen eines Monats.

Am Kaffeetisch werden die Buchtipps ausgetauscht, die für die nächste Ausleihe genutzt werden. „Von den Autoren, die ich kenne, habe ich bereits das meiste gelesen, da brauche ich Tipps“, lässt eine andere Besucherin wissen. Andere Besucher schauen nur kurz für die Ausleihe vorbei, für die einmalig bei der Registrierung eine Gebühr von drei Euro fällig wird.

After-Work-Bücherstube für Arbeitstätige startet

„Unterm Strich wir die Bücherstube gut angenommen“, freut sich Beitner. Um das Angebot nun auch für Werktätige attraktiver zu machen, wurde kürzlich zusätzlich die After-Work-Bücherstube ins Leben gerufen. Am heutigen Montag von 18 bis 21 Uhr geht sie in die zweite Runde. Geboten wird eine gemütliche Atmosphäre mit Plätzchen, Punsch und Glühwein. „Passend zur Feierstimmung“, sagt Beitner. Sie ist zuversichtlich, dass auch das neue Angebot gut angenommen wird.

Einen passenden Tipp für die Weihnachtslektüre hat die Vorsitzende bereits: die Tintenwelt-Tetralogie von Cornelia Funke. Die Fantasy-Jungendromanreihe habe nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter in den Bann gezogen.

Immer wieder stöbert Silvia Beitner durch die Regale und entdeckt auch Autoren, die sie noch nicht gekannt hatte. Verliebt habe sie sich in die „Vorläufige Chronik des Himmels über Pildau“ von Max Scharnigg über eine Familiengeschichte, die auf einem Einsiedlerhof in Pildau in Bayern spielt. „Keine Ahnung, wie das den Weg zu uns gefunden hat“, wundert sich Beitner. Auch von einer Rezensentin erhalte die Bücherstube regelmäßig Buchspenden. „Das sind teils noch ganz unbekannte Autoren“, schwärmt Beitner. Ansonsten fänden sich nach etwa einem Jahr auch die meisten Spiegel-Bestseller in den Regalen. „Leser sind ja geduldige Menschen“, sagt Beitner und lächelt.

Die nächsten Veranstaltungen des Vereins Lebensqualität Burgrieden sind: die After-Work-Bücherstube am heutigen Montag von 18 bis 21 Uhr. Außerdem der Bücherbaum am Samstag, 23. Dezember, ab 14 Uhr. Eine Aktion, bei der in den Bäumen am Rathausplatz Burgrieden und vor dem Rathaus in Rot als Geschenke verpackte Bücher verschenkt werden. (Der Verein bittet darum, dass aus Rücksicht auf alle, jeder nur eines der Bücher mitnimmt.) Und der Schwätzlestreff, ein Bürgeraustausch zum Jahresausklang am 31. Dezember von 10 bis 11.30 Uhr vor dem Rathaus in Burgrieden, mit Glühwein, Punsch und Plätzchen. Ausführliche Informationen und alle Termine gibt es unter: www.lebensqualitaet-burgrieden.de