Zott übernimmt als Chefcoach bei SGM Rot/Haslach

Die SGM Rot/Haslach geht die Restrunde in der Fußball-Kreisliga A I Riß mit Steffen Zott als Spielertrainer an. Der 35-Jährige, zuvor Co-Spielertrainer, ist in der Winterpause beim Tabellenzehnten auf den bisherigen Chefcoach Ardian Morina gefolgt, wie die SGM erst jetzt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte.

So kam es zur Freistellung

„Pascal Riedmiller und ich haben vor Weihnachten mit Ardian Morina die Vorrunde Revue passieren lassen und mit ihm auch darüber gesprochen, wie er sich seine Arbeit in der Restrunde vorstellt“, sagt Ferdinand Armbruster, der gemeinsam mit Riedmiller die Sportliche Leitung der SGM bildet.

„Davor und danach haben wir uns auch ein Meinungsbild bei den Spielern eingeholt, es gab überwiegend positives Feeback, aber auch Kritik. Schlussendlich haben wir uns in der Sportlichen Leitung nochmals beraten und Ardian Morina dann Anfang Januar mitgeteilt, dass wir ohne ihn in die Restrunde gehen werden.“

Enttäuschung bei Morina

„Ich bin enttäuscht über die Entscheidung. Die Arbeit mit der Mannschaft hat mir Spaß gemacht, gerade die jungen Spieler haben auch eine gute Entwicklung genommen“, sagt Ardian Morina, den Rot/Haslach erst zu Saisonbeginn als Chefcoach verpflichtet hatte, auf SZ-Nachfrage.

„Ich hätte gerne bei der SGM weitergearbeitet. Jetzt wünsche ich der Mannschaft für die Zukunft alles Gute.“

Zott sagt zunächst bis zum Saisonende zu

Nach der Entscheidung, sich von Ardian Morina zu trennen, ist man laut Armbruster auf Steffen Zott mit der Frage zugegangen, ob er sich auch die Rolle als spielender Cheftrainer vorstellen kann. „Da hat er zugesagt, worüber wir sehr erleichtert waren“, so der Sportliche Leiter. „Mit Steffen sind wir guter Hoffnung, das oberste Ziel Klassenerhalt zu schaffen sowie auch die jungen Spieler weiterzuentwickeln.“

Zott habe zunächst bis zum Saisonende zugesagt und werde in der Trainingsarbeit sowie bei den Spielen vom Trainertrio der „Zweiten“ - Nico Föhr, Dominik Martin und Christoph Rau - unterstützt.

Vielschichtige Gründe für Tabellenlage

Als Tabellenzehnter hat die SGM Rot/Haslach, bei der es in der Winterpause keine personellen Veränderungen im Kader gab, nach zwölf Saisonspielen neun Punkte (18:30 Tore) auf dem Konto. Der Vorsprung auf den Vorletzten, den FC Bellamont (12 Spiele/14:37 Tore/8 Punkte), beträgt nur einen Zähler und fünf auf Schlusslicht SV Ellwangen (13 Spiele/14:42 Tore/4 Punkte).

„Die aktuelle Tabellenlage ist nicht zufriedenstellend. Die Gründe dafür sind vielschichtig“, so Armbruster. Im Sommer hätten etliche erfahrene Spieler aufgehört und viele junge Spieler seien hinzugekommen. Das Durchschnittsalter des Kaders betrage derzeit 22 Jahre. „In manchen Spielen hat es sich bemerkbar gemacht, dass es noch an Erfahrung fehlt. Zudem hatten wir fast durchweg fünf verletzte Stammspieler“, erläutert der 36-Jährige.

Derby zum Wiederauftakt

Aktuell seien alle an Bord. „Die Vorbereitung lief bisher durchwachsen, da es zeitweise zahlreiche Krankheitsfälle gab“, so Armbruster. „In der vergangenen Woche gab es ein viertägiges Trainingslager in Kroatien. Da waren 30 Spieler dabei, alle haben in den Einheiten gut mitgezogen. Wir gehen optimistisch in die Restrunde.“

Die beginnt für Rot/Haslach am Sonntag, 17. März. Dann empfängt die SGM im Derby den FC Bellamont (Anstoß: 15 Uhr). „Das ist gleich ein sehr wichtiges Spiel zum Start. Da zählen nur drei Punkte“, so der Sportliche Leiter.

Das ist der Stand der Kaderplanung

In der kommenden Saison solle es wieder ein Trainerteam geben. „Ein Teil davon soll nach unseren Vorstellungen Steffen Zott sein. Mit ihm laufen diesbezüglich gerade Gespräche“, sagt Armbruster.

Die Kaderplanung laufe noch. Einige Spieler hätten schon zugesagt, weiter für die SGM zu spielen, bei anderen stehe die Zusage noch aus. „Darüber hinaus schauen wir uns auch nach Zugängen um“, so der Sportliche Leiter. „Fix ist, dass Luca Badstuber vom Landesligisten SV Mietingen nach Rot an der Rot zurückkehren wird und künftig für die SGM spielt.“