„Zickenalarm auf der Schönheitsfarm“ bei der Theatergruppe Rot

Die Theatergruppe Rot an der Rot führt Anfang März das Stück „Zickenalarm auf der Schönheitsfarm“ auf. Eintrittskarten sind ab Montag, 5. Februar, erhältlich. Dies teilt die Theatergruppe mit.

Die Schönheitsfarm „Beauty-Rausch“ hat es schwer erwischt. Ein Feuer und die Löscharbeiten haben fast alle Räume unbrauchbar gemacht. Daher werden alle Anwendungen, Massagen und Kosmetikbehandlungen von der Chefin Frau Rausch und ihrer Tochter in die Lobby verlegt. Trotzdem blieben ein paar Stammgäste vor Ort. Alle spekulieren auf die kosmetische Erfindung des medizinischen Leiters Dr. Dr. Leid. Leid experimentiert mit Pillen und Cremes, die ewige Jugend und Schönheit versprechen. Sabrinas Freund Magnus und ein undurchsichtiger Gast bringen noch mehr Verwirrung in diesen Tempel der Schönheit. Gut, dass der Hausmeister „Bättes“ alles im Griff hat - oder auch nicht.

Das Stück von Regina Reichert, erschienen im Plausus-Verlag, sei eine „augenzwinkernde Komödie“, heißt es in der Ankündigung. Aufgeführt wird es in Rot an der Rot sind am Freitag, 1. März, am Samstag, 2. März, am Freitag, 8. März, und am Samstag, 9. März. Die Saalöffnung erfolgt ab 19 Uhr, die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Kartenvorverkauf bei Lydias Geschenketruhe ab Montag, 5. Februar. Ein Sondervorverkauf findet am Freitag, 2. Februar, 16 bis 18 Uhr auf dem Roter Wochenmarkt statt.