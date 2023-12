Unter Drogen und ohne Führerschein

Eine Polizeistreife beendete am Dienstag die Fahrt für einen 31-Jährigen in Rot an der Rot. Die Beamten stoppten den Opelfahrer gegen 21.45 Uhr in der Biberacher Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte der Drogentest, teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle händigte der Mann den Polizisten seinen Führerschein aus. Ermittlungen ergaben jedoch, dass dem 31-Jährigen der Führerschein entzogen wurde. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Da sein Bruder der Halter des Opel war, muss er ebenfalls mit einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.