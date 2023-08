Unbekannte klauen Kinderrad und Tretroller und beschädigen zwei Autos

Ein Kinderfahrrad und ein Tretroller sind am Sonntag oder Montag aus einem Hofraum in Rot an der Rot gestohlen worden. Dabei wurden außerdem zwei Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, standen das unverschlossene Kinderrad und daneben der Tretroller zwischen sonntags 17 Uhr und montags 14.30 Uhr auf dem Anwesen an der Biberacher Straße. Dies sahen die Diebe und nahmen die beiden Fahrzeuge mit, die unter einen Carport standen. Davor war ein Auto geparkt, das bei dem Diebstahl beschädigt wurde. Auch ein zweites Fahrzeug, das vor dem Haus geparkt war, wurde auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm die Ermittlungen auf.