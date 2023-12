Rot an der Rot

SVT-Männer sichern sich Meistertitel

Rot an der Rot / Lesedauer: 1 min

Die Faustballer des SV Tannheim freuen sich über den Meistertitel: (hinten von links) Lennart Loock, Lukas Traub, Felix Welser, Florian Klang, (vorn von links) Maurice Langlouis, Andreas Angele und Tobias Klang. (Foto: SVT )

Die Faustballer des SV Tannheim haben sich in der Landesliga Süd vorzeitig den Meistertitel geholt. Diesen machte der SVT beim letzten Heimspieltag in Rot an der Rot perfekt.

Veröffentlicht: 14.12.2023, 22:02 Von: sz