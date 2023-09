So geht es mit den kleinen Baugebieten in der Region weiter

Fast alle Kommunen im Landkreis Biberach haben seit 2017 Baugebiete im beschleunigten Verfahren erschlossen. Der neu geschaffene Baugesetz–Paragraf 13b ermöglichte einen Bau–Boom in ungeahnter Dimension. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zweifelte bereits im Juli an, dass es rechtens ist, kleinere Baugebiete ohne eine Umweltprüfung auszuweisen. Die Urteilsbegründung, die seit Montag vorliegt, legt den Gemeinden nahe, die Planungen und Erschließungen aller 13b–Baugebiete zu stoppen.

Eine eindeutige Rechtssicherheit, was nun im Einzelfall gilt, gibt es momentan noch nicht. Immer noch sind viele Fragen offen. Jede Gemeinde wird jedoch zeitnah eine Entscheidung treffen müssen, ob sie ihre Planungen weiter vorantreibt oder, soweit möglich, auf das normale Bebauungsplanverfahren umschwenkt. Wie die Schwäbische Zeitung bereits berichtete, hat das Bundesbauministerium auf Basis des Urteils vom Juli vorläufige Empfehlungen verfasst und auf seiner Homepage veröffentlicht.

Im Wesentlichen wird den Kommunen darin empfohlen, alle noch laufenden Planverfahren zu stoppen und gegebenenfalls durch ein reguläres Bauleitplanverfahren zu ersetzen — also mit Umweltprüfung, Öffentlichkeitsbeteiligung und einem Öko–Ausgleich für die Flächen, die bebaut werden. Viele Kommunen im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ haben solch laufende Verfahren bereits gestoppt. Ist ein Bebauungsplan länger als ein Jahr in Kraft und wurde dieser wegen der fehlenden Umweltprüfung nicht gerügt, sei er laut Ministerium wohl wirksam.

Rot an der Rot

In Rot an der Rot ist der Bebauungsplan für das Baugebiet Mönchsroth bereits in Kraft getreten. Die sogenannte Rügefrist ist jedoch noch nicht verstrichen. Der Gemeinderat wird also zeitnah entscheiden müssen, ob er das Risiko eingehen und dennoch in die Erschließung und Vermarktung einsteigen will. Bei den Baugebieten Schildäcker II in Rot und Berg IV in Ellwangen sind sowohl die Bebauungspläne in Kraft getreten als auch die Rügefrist verstrichen.

Wie Bürgermeisterin Irene Brauchle mitteilte, gehe die Erschließung des Baugebiets in Ellwangen nach den Handwerkerferien planmäßig weiter. Beim Baugebiet Schildäcker II habe die Gemeinde einen Teil der Bauplätze bereits zugeteilt, die Notarverträge waren bis zur Urteilsverkündung erst einmal ausgesetzt. „Dies haben wir transparent mit den Bauplatzerwerbern ab Bekanntwerden des Urteils so kommuniziert. Wie hier nun, nachdem endlich das Urteil und dessen Begründung vorliegt, weiter verfahren wird, prüfen wir gerade rechtlich und werden zeitnah dem Gemeinderat einen Beschluss hierzu vorschlagen“, so Brauchle.

Eberhardzell

In Eberhardzell ist beim Baugebiet Sonnenbühl der Bebauungsplan ebenfalls bereits genehmigt. Wann das Baugebiet jedoch erschlossen werde, stehe aufgrund der gesunkenen Nachfrage noch nicht fest, so Bürgermeister Guntram Grabherr am Dienstag. Das Baugebiet befindet sich am Ortsausgang von Eberhardzell in Richtung Oberessendorf.

Der Bebauungsplan für das Baugebiet Kohläcker in Füramoos ist ebenfalls genehmigt. Hier steht als nächster Schritt die Vergabe der Bauplätze an. Der Gemeinderat wolle in der Oktobersitzung die bisher geltenden Vergaberichtlinien anpassen. Grabherr sagte, es werde sicherlich in den nächsten Wochen noch weitere Stellungnahmen geben, zum Beispiel vom Städte– und Gemeindetag. Er hoffe, dass sich die offenen Fragen dadurch klären ließen, sodass der Gemeinderat im Oktober über das Thema beraten könne.

Steinhausen an der Rottum

Steinhausens Bürgermeister Hans–Peter Reck verfolgt die aktuelle Debatte sehr aufmerksam. Denn seine Gemeinde hat momentan mehrere neue Baugebiete in der Mache. Immerhin: Das Baugebiet Felsen in Bellamont ist bereits rechtskräftig beschlossen. Hier sind erste Bauplätze bereits bebaut. Insgesamt sollten die Bauplätze in Bellamont in drei Tranchen vergeben werden. Wann weitere vermarktet werden, will Reck mit seinem Gemeinderat in Kürze besprechen.

Die anderen fünf Baugebiete befinden sich alle noch im Verfahren. „Wir werden uns daher voraussichtlich auf die Entwicklung von zwei Baugebieten konzentrieren, auf Steinhausen Nord 2 und Kemnater Weg in Bellamont“, erklärte er. Bei beiden sei es möglich, auf das herkömmliche Bebauungsplanverfahren umzuschwenken. Dadurch verzögere sich die Erschließung zwar. Doch damit sei die Kommune rechtlich auf der sicheren Seite. Bei den anderen drei Baugebieten — Bei der Schule, Mittleres Gewand und Lehrer Feld — muss zuerst geklärt werden, ob die Gemeinde die hierfür benötigten Flächen im Flächennutzungsplan bekommt.