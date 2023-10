Schüler und Firmen auf Tuchfühlung

Rathaus Rot an der Rot, 8 Uhr morgens und das 2. Obergeschoss ist brechend voll mit Schülern, Lehrer und Firmenvertretern. Die Berufsmesse für die Schüler der Werkrealschule Rot (AHVS) findet statt. Es ist das zweite Mal. Hauptorganisator sind auch in diesem Jahr Hans Wäldele und seine motivierten Kollegen rund um den Schulleiter Werner Egger.

Das im vergangenen Jahr erstmal ausprobierte Konzept war auf Anhieb ein voller Erfolg. Knapp 80 Schüler der Klassen 8 bis 10 trafen auf die Verantwortlichen von 15 Firmen, und auch die IHK war in diesem Jahr wieder mit dabei.

Dass es eine etwas andere Berufsmesse ist, verrät bereits die Ankündigung. Bei einem„Speed-Dating“ werden Schüler und ausbildende Betriebe in einem modernen Format zusammen gebracht. Besonders ist es auch, dass die Schüler vier Stunden lang direkt mit den Personalverantwortlichen der Betriebe in den Austausch gehen können. Und ‐ anders als bei manch anderer Berufsmesse ‐ ohne ihre Eltern.

Das wird auch von vielen Firmen an diesem Tag geschätzt. Es ist ein Gespräch direkt mit dem Jugendlichen, seine Wünsche, Vorstellungen und seine Fragen werden geklärt, heißt es in der Pressemitteilung. Und so erkennen beide Seiten relativ schnell, ob es ein „Match“ am Ende gibt, also einen Praktikumsplatz oder sogar einen Ausbildungsvertrag. So berichtet die Kreissparkasse und auch der örtliche Steinmetz Schädler an diesem Tag, dass sie ihren jetzigen Auszubildenden direkt auf der letztjährigen Messe kennengelernt haben.

Als „Hausherrin“ begrüßte Bürgermeisterin Irene Brauchle Rektor Werner Egger mit seinem engagierten Lehrerteam sowie die Firmenvertreter und vor allem aber die Jugendlichen. Wichtig sind aus ihrer Sicht Praktika in den Firmen, nur dann erfährt man, was wirklich hinter einem Ausbildungsberuf steckt. Und wenn es dann auch der falsche Beruf war, den man ausprobiert hat, ist auch dies eine wichtige Erkenntnis auf dem Weg zum richtigen Ausbildungsberuf. „Es ist auch nicht selbstverständlich, dass so viele Firmenvertreter in einer sehr arbeitsreichen Zeit sich einen ganzen Vormittag für Euch Zeit nehmen“, motivierte sie die Schüler.

Während junge Menschen von Ausbildungsberufen bei der Gemeindeverwaltung oder im Kindergarten zumindest noch eine Vorstellung haben, sieht es bei Ausbildungsberufen in großen Firmen wie etwa Liebherr, Südpack, Max Wild, Kreissparkasse, Jako Baudenkmalpflege oder Lämmle Zell anders aus. Daher hatten diese, wie auch die örtlichen Firmen Natursteine Schädler, Tiefbau Kunz, Gärtnerei Pietsch oder auch das Gasthaus Linde und der Edeka-Markt Rot zu Beginn des Speed-Datings jeweils eine Firmenvorstellung vorbereitet. Langjährige Bildungspartner wie Marbeton Aitrach oder Höflmeir Berkheim konnten anhand von Werkstücken zeigen, was eine Ausbildung in ihrem Haus für die Jugendlichen beinhalten würde.

Nach den Vorstellungen ging es dann zum „daten“, die Schüler tauschten sich und ihren Kontakt mit den Firmen aus, berieten sich, teilweise wurden sogar bereits Praktika und auch weitere Gespräche vereinbart.

Das Feedback der Firmen war daher am Schluss auch sehr positiv, so dass das Format auf jeden Fall wieder stattfinden wird. Und wer weiß, vielleicht sind auch an diesem „Speed-Dating“ wichtige Kontakte für die Zukunft der Schüler der örtlichen Werkrealschule geknüpft worden, die zu einer Ausbildungsstelle oder zumindest zu einem Praktikumsplatz führen, heißt es in der MItteilung. Und auch wenn nicht, war es für die Beteiligten auch in diesem Jahr ein rundum erfolgreiches Konzept.