„Sicher zu Hause und unterwegs“: Das ist das Motto des Aktionstages, den die Gemeinde Rot an der Rot am Dienstag, 10. Oktober, organisiert. Auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus können sich Interessierte zwischen 13 und 18 Uhr zu vielen Themen informieren von Gebäudesanierung über Einbruchschutz bis hin zur Ersten Hilfe.

Tipps zur Sanierung der eignen vier Wände

Anstoß für den Aktionstag gab der Stopp des Sanierungsmobils des Programms „Zukunft Altbau“, gefördert vom baden-württembergischen Umweltministerium, in der Gemeinde. In dem mobiles Pavillon finden Besucher und Besucherinnen Infos rund um das Thema Gebäudesanierung.

Dazu gehören die Aspekte Heizungstausch und -optimierung, Dämmmaßnahmen und Solarenergie. Außerdem seien Energieberater mit an Bord, die unverbindliche und kostenfreie Erstberatungen geben, kündigt die Gemeinde in ihrem Flyer an.

Auch Polizei und DRK dabei

„Um das Interesse zu stärken, wollten wir ergänzende Angebote dazu schaffen, damit es sich für die Leute auch lohnt“, erklärt Lisa Steck, Projektbeauftragte bei der Gemeinde, das Konzept des Aktionstages. Dafür konnten sie einige Mitwirkende gewinnen, die rund um das Mobil ebenfalls informieren.

Mit dabei ist die Polizei mit Tipps zum Schutz vor Einbrüchen und Betrug, die Kreisverkehrswacht gibt Hinweise zum sicheren Fahren auf dem Rad oder E-Bike ‐ wofür auch gerne das eigene Rad mitgebracht werden könne ‐ und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) informiert zum Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung und Defibrillatoren. Außerdem hat die katholische Bücherei Rot zur Aktionszeit geöffnet und bietet Medien rund um die Themen des Tages an.

Angebot ist offen für alle

Eingeladen zu diesem Anlass nach Rot zu kommen sind ausdrücklich auch Interessierte aus der Umgebung, sagt Lisa Steck. „Das sind Themen, die viele Leute interessieren und ansprechen können“, ist sie überzeugt. Alle Beratungsangebote sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.