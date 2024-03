Saisonauftakt mit Berthold Schick und seinen Allgäu 6

In der Robert-Balle-Festhalle in Rot an der Rot findet am Samstag, 23. März, wieder der traditionelle Saisonauftakt von Berthold Schick und seinen Allgäu 6 statt.

Die sieben Musiker präsentieren laut Ankündigung der Veranstalter an diesem Abend ein einmaliges Konzertprogramm: Eine Mischung aus Klassikern aus der Zeit von Ernst Mosch, Highlights der vergangenen Jahre und einige Neukompositionen im speziellen Allgäu-6-Sound. In den nun 18 Jahren ihres Bestehens und zahlreichen Gastspielen im In- und Ausland haben sie ihren eigenen Stil entwickelt, zu dem besonders auch die zahlreichen Eigenkompositionen von Berthold Schick und seinen Musikern beitragen. Selbstverständlich werden - wie immer - auch die Solisten von Allgäu 6 zu hören sein.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es unter www.allgaeu6.de, Telefon: 08395/93093, Lydias Geschenketruhe in Rot und an der Abendkasse.