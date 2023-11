Rot an der Rot

Rot an der Rot erhält Geld für Breitbandausbau

Rot an der Rot / Lesedauer: 1 min

Der Bund fördert den Breitbandausbau in der Gemeinde Rot an der Rot mit 16,8 Millionen Euro. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU), Martin Gerster (SPD) und Anja Reinalter (Grüne) in separaten Pressemeldungen mit.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 15:47 Von: sz