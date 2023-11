In vielen kleineren Gemeinden werden häufig Bankfilialen geschlossen. In Rot an der Rot geht die Volksbank jedoch einen gegenteiligen Weg: Dort baut sie ein neues Gebäude. Bei der Grundsteinlegung erklärte Vorständin Stephanie Bernickel, warum sich die Bank in diesem Maße zu der Gemeinde bekennt.

Neuer Wohnraum entsteht gleich mit

Bisher hatte die Bank ihre Räume in der Gemeinde gemietet. Nun wollen sie ein eigenes Gebäude bauen, in dem sie ihre Filiale mit neuem Wohnraum verbinden können. Damit seien sie bei der Gemeinde auf offene Ohren gestoßen, sagte Bernickel. „Das Thema Wohnraum ist auch im ländlichen Raum ein großes Thema“, sagte sie.

Grade in Zeiten, wo jeder versucht zu zentralisieren, finde ich das super. Irene Brauchle

In dem Gebäude sollen dementsprechend neben den Bankbereichen mit Automaten und Kundenservice auch vier Mietwohnungen mit 77 bis 92 Quadratmetern entstehen. Alles wird dank eines Aufzugs barrierefrei gestaltet. Jede Wohnung bekommt eine Fußbodenheizung und einen Abstellraum im Keller. Parkplätze entstehen sowohl in einer Tiefgarage als auch im Außenbereich.

Warum die Gemeinde für die Bank wichtig bleibt

Mit dem neuen Gebäude wolle die Bank auch ihre Verbundenheit zu der Gemeinde und den Kunden dort ausdrücken, sagte Bernickel. Dahinter steckt auch die geplante Fusion der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal mit der Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Dadurch lande Rot and der Rot, bisher am Rand des Filialnetzes, im Zentrum des zukünftigen Geschäftsgebiets.

Wir sind mit der Strukturierungen unseres Filialnetzes fertig. Stephanie Bernickel

Auch Bürgermeisterin Irene Brauchle half bei der Grundsteinlegung, eine Zeitkapsel mit einer Zeitung und anderen Andenken an den Tag, im Boden der künftigen Filiale einzubetonieren.

„Grade in Zeiten, wo jeder versucht zu zentralisieren, finde ich das super“, sagte sie zum Bekenntnis der Volksbank zu ihrem Standort in Rot an der Rot. „Unsere Bürger brauchen ja auch Banken, auch in Zukunft.“ Nicht jeder persönliche Kontakt könne online ersetzt werden.

Keine Filialschließungen geplant

Die neue Filiale soll Anfang 2025 eröffnen und viele Jahre weiterlaufen. „Wir sind mit der Strukturierungen unseres Filialnetzes fertig“, sagte Stephanie Bernickel und deutete damit an, nicht nur hinter dem Standort in dieser Gemeinde, sondern auch in vielen anderen zu stehen.