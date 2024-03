(böl) - Thomas Strobl hat am 1. März weitere Breitbandförderbescheide übergeben. Der Digitalisierungsminister überreichte insgesamt 25 Zuwendungsbescheide an 22 Empfänger aus 13 Landkreisen in Höhe von insgesamt 99 Millionen Euro. An die Gemeinde Rot an der Rot gehen 13,4 Millionen Euro.

Die aktuellen Bescheide umfassen verschiedene Förderprogramme des Landes, die auf die unterschiedlichen Bedarfe und Herausforderungen der Kommunen zugeschnitten sind. Der größte Anteil der Förderung entfällt auf das Dunkelgraue-Flecken-Förderprogramm, das den Ausbau von Gigabitnetzen in Gebieten unterstützt, in denen bereits ein Breitbandanschluss vorhanden ist, aber kein Ausbau auf Gigabitgeschwindigkeit, das heißt mehr als 1.000 Mbit/Sekunde, geplant ist. Das Land fördert 40 Prozent der Kosten, der Bund 50 Prozent, zehn Prozent der Kosten tragen die Kommunen.

Ausdrücklich betonte Innenminister Thomas Strobl die Bedeutung der Kommunen beim Breitbandausbau: „Dort, wo die privaten Unternehmen nicht in den Netzausbau investieren, starten die Kommunen Initiativen für den Ausbau des schnellen Internets. Ohne die entsprechenden Anträge und ganz wichtig, ohne die Sicherstellung des Eigenanteils, kämen Land und Bund erst gar nicht mit ihrer Förderung ins Spiel.“ Die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben bisher mit ihrem Eigenanteil von 1,2 Milliarden Euro aus kommunalen Budgets in den Ausbau des schnellen Internets investiert.

Rots Bürgermeisterin Irene Brauchle war aufgrund eines anderen Termin nicht in Stuttgart vor Ort, um den Förderbescheid entgegenzunehmen. Sie erklärte, dass die Fördersumme den Breitbandausbau aller Gebäude im gesamten Gemeindegebiet umfasse, die aktuell noch nicht per Glasfaseranschluss angeschlossen seien. Spindelwag hat beispielsweise bereits einen entsprechend schnellen Anschluss.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der heute zugesagten Landesförderung in Höhe von 40 Prozent nun gesamt 90 Prozent Förderung für unser Mammutprojekt in Höhe von weit über 30 Millionen Euro sichern konnten“, teilte sie schriftlich mit. „Dank einer partnerschaftlichen und zukunftsweisenden Kooperation mit der OEW Breitband GmbH kann so in überschaubarer Zeit der flächendeckende Ausbau der weißen, grauen und damit dunkelgrauen Flecken realisiert werden. Durch den Wegfall des Gemeindeanteils von 10 Prozent kann die Gemeinde die gut drei Millionen Euro nun für andere wichtige Projekte einsetzen, die in der Planung sind.“