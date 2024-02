JaKo Baudenkmalpflege für den Staatspreis nominiert

Die Arealentwicklung inklusive Energiekonzept „Neue Ortsmitte Walddorfhäslach“ der JaKo Baudenkmalpflege GmbH und der JaKo Energie GmbH aus Rot an der Rot ist für den renommierten Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 2024 in der Kategorie Städtebau / Stadtentwicklung nominiert worden. Damit ist das Projekt unter den drei Besten von insgesamt 235 Bewerbungen, teilt die Unternehmensleitung in einer Pressemeldung mit.

Der Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg ist die bedeutendste Auszeichnung des Landes für herausragende Leistungen im Bereich des Planens und Bauens. Er ist ein zentraler Bestandteil der Landesinitiative Baukultur Baden-Württemberg, die darauf abzielt, die Planungs- und Baukultur im Land zu stärken und zu fördern.

Auf dem Areal „Neue Ortsmitte Walddorfhäslach“ befinden sich sechs denkmalgeschützte Gebäude, die in den letzten Jahren (2018-2022) sorgsam restauriert wurden, und die nun mit ihren verschiedenen Nutzungsarten, den Dorfkern wieder als zentralen Treffpunkt der Gemeinde revitalisieren. So beherbergen die Denkmalgebäude Praxen und ein Kulturcafé und werden von der Gemeinde selbst als Rathaus, Bürgerbüro, Trausaal und Mediathek genutzt. Gleichzeitig wurde auf der angrenzenden Brachfläche durch vier Neubauten Wohnraum mit insgesamt 27 Einheiten geschaffen.

Die JaKo Baudenkmalpflege GmbH ist zusammen mit seinem Partner, der JaKo Energie Gmbh der Ansicht, dass der Schlüssel zur Energiewende in der ganzheitlichen Betrachtung der Problematik liegt, in diesem Falle in der Betrachtung des gesamten Quartiers, der denkmalgeschützten Gebäudekomplexe zusammen mit den Neubauten und deren Wechselwirkungen zueinander.

So kommentierte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi MdL, die Nominierung: „Mit dem Staatspreis Baukultur fördern wir eine neue Umbaukultur im Land. Die nominierten Projekte stellen sich dieser Herausforderung und setzen wichtige baukulturelle Impulse. , wird sie in der Meldung zitiert.

Die Preisverleihung findet am 25. Juni statt, bei der die besten Projekte ausgezeichnet werden.