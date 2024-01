Irene Brauchle kandidiert erneut für Bürgermeister-Amt

Wie angekündigt hat Irene Brauchle mit dem Glockenschlag um 0.01 Uhr am Samstag früh ihre Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten des Roter Rathauses eingeworfen (Foto: Irene Brauchle). „Ich fühle mich in der Gemeinde sehr wohl, ich arbeite jeden Tag gerne und mit ganzer Kraft für das Wohl der Menschen im Ort, daher war es für mich selbstverständlich, dass ich mit der ersten Minute der Bewerbungsfrist meine Willenserklärung für weitere 8 Jahre abgebe“, so die jetzige Amtsinhaberin Irene Brauchle. Nachdem ein Gemeindemitarbeiter um Mitternacht den Briefkasten geleert hatte, konnte die Bewerbung pünktlich mit Beginn der Bewerbungsfrist eingeworfen werden.