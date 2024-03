In Rot erhalten alle Familien einen Kita-Platz

Die vorausschauende Planung der vergangenen Jahre zahlt sich aus: Die Gemeinde Rot an der Rot kann im Kindergartenjahr 2024/25 allen Familien einen Betreuungsplatz anbieten, und dies sowohl in der jeweiligen Wunscheinrichtung als auch im gewünschten Stundenumfang.

Seit dem Kindergartenjahr 2022/23 gibt es eine zusätzliche Gruppe im Kindergarten Ellwangen. Zudem besteht durch den Umzug des Kindergartens in Haslach die Möglichkeit, bei Bedarf eine weitere Gruppe einzurichten. Wie die Verwaltung dem Gemeinderat diese Woche bei der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung mitteilte, wird dies im nächsten Kindergartenjahr voraussichtlich nicht nötig werden, es kommen aber oftmals noch Zuzüge übers Jahr, die dann auch Platz finden könnten.

Mehrere Plätze in der Krippe frei

Nach jetzigem Stand werden sowohl in den Kindergärten als auch in der Krippe nicht alle Plätze belegt sein. Selbst wenn während des Jahres noch weitere Familien einen Bedarf anmelden oder zuziehen, stehen noch ausreichend Plätze zur Verfügung. Die Gemeinde geht im Moment davon aus, dass zu Beginn des Kindergartenjahres in der Krippe St. Josef nur zwölf der 20 Plätze belegt sein werden. Die Betreuungssituation hat sich also deutlich entspannt.

Da in Rot jedoch in nächster Zeit mehrere Baugebiete erschlossen werden, ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Zukunft wieder steigen wird.

Gebühren werden erhöht

Ändern werden sich zum Beginn des Kita-Jahres die Gebühren. Wie bisher orientiert sich die Gemeinde Rot dabei an den Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände. Demnach gilt ab September 2024: Wer zum Beispiel nur ein Kind unter 18 Jahren hat und sein einjähriges Kind 45 Stunden die Woche in die Krippe gibt, zahlt 659 Euro im Monat. Bei gleicher Buchung, aber mit 3 Kindern unter 18 Jahren beträgt dieser Beitrag noch 330 Euro.

Wer dagegen zwei Kinder unter 18 Jahren hat und sein zweijähriges Kind die gleiche Anzahl an Stunden betreuen lässt, zahlt künftig 367 Euro. Ein Kindergartenplatz für ein dreijähriges Kind mit 30 Betreuungsstunden pro Woche kostet eine Familie mit einem Kind unter 18 Jahren im nächsten Jahr 148 Euro. Je nach Anzahl der minderjährigen Kinder vermindert sich dieser Beitrag bis auf 26 Euro je Monat.