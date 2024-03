Haushaltsplan 2024: In diese Projekte investiert Rot dieses Jahr

Der Roter Gemeinderat hat in der März-Sitzung den Haushaltsplan für das laufende Jahr verabschiedet. Trotz aller Herausforderungen rechnet Kämmerer Ulrich Rettenmaier mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von knapp 27.000 Euro. Die Schulden befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren.

Die prozentuale Aufteilung der Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Weiterhin machen in der Gemeinde Rot die Transferaufwendungen den größten Anteil der Aufwendungen aus, mit 42 Prozent. Diese und die Personalkosten (29 Prozent) sind leicht um jeweils zwei Prozent gestiegen.

An diesem Trend wird sich voraussichtlich auch in Zukunft nichts ändern. Wie in allen Gemeinden sind es vor allem die Kosten für das Kindergartenpersonal, die jährlich steigen und diesen Teilhaushalt erhöhen. Offen ist noch, welche Kosten auf die Gemeinden zukommen, wenn in Kürze der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an den Grundschulen gilt. Auf insgesamt knapp 13 Millionen Euro belaufen sich die Aufwendungen dieses Jahr laut Plan.

13 Millionen Erträge und Aufwendungen

Diesem Posten stehen Erträge in Höhe von ebenfalls knapp 13 Millionen Euro gegenüber. Drei Teilbereiche machen dabei das Gros dabei aus: Erträge aus Steuern, aus dem Einkommenssteueranteil und den Zuweisungen und Zuwendungen (zusammen knapp 85 Prozent).

Dass der Haushalt nur mit einem geringen ordentlichen positiven Ergebnis abschließt, ist laut Rettenmaier darauf zurückzuführen, dass Rot im aktuellen Haushalt rund 650.000 Euro an den Wasser- und Bodenverband zur Sanierung eines Rückhaltebeckens umlegen muss. Aber auch die gestiegenen Energiekosten und die deutlich erhöhten Transferauswendungen - fast 600.000 Euro - mindern das Ergebnis.

Friedhofsgebühren nicht kostendeckend

Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis haben zudem bestimmte laufende und geplante Projekte: So wird in naher Zukunft am Friedhof nicht nur die Mauer saniert, sondern auch der Friedhof selbst soll durch bessere Begehbarkeit oder neue Bestattungsformen an den heutigen Bedarf angepasst werden. Erst, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann die Verwaltung damit beginnen, die Friedhofsgebühren neu zu berechnen. Denn diese decken im Moment nicht einmal die Hälfte der laufenden Kosten.

Ähnlich sieht es im Kindergartenbereich aus, hier muss die Gemeinde dieses Jahr mehr als zwei Millionen Euro den Betrieb bezuschussen. Ein weiteres Sorgenkind ist das Nahwärmenetz, das dieses Jahr voraussichtlich einen Abmangel von rund 95.000 Euro aufweist. Der Abmangel konnte immerhin im Vergleich zu früheren Jahre um über 30.000 Euro reduziert werden. Da in 2024 jedoch eine große Anzahl an Wärmemengenmesser (35.000 Euro Material + Arbeitszeit) ausgetauscht werden muss, ist der geplante Abmangel in 2024 wieder höher.

Diese Investitionen sind geplant

Dennoch sind 2024 wieder einige Investitionen geplant. Wie bereits mehrfach berichtet, soll das Obere Tor saniert werden. Hierfür erhält die Gemeinde hohe Zuschüsse von Bund und Land, muss jedoch auch selbst investieren. Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich momentan auf 2,2 Millionen Euro, wobei aus Berlin bereits eine Förderzusage über 1,4 Millionen Euro vorliegt. Das Land fördert diese Maßnahme noch zusätzlich mit circa 380.000 Euro. Somit kann dieses Projekt mit rund 78 Prozent Förderung umgesetzt werden.

Die neue Halle in Haslach ist zwar schon fertig, für Restarbeiten wurden noch restliche 45.000 Euro eingeplant. Für die Umsetzung des Digitalpakts an den Schulen investiert die Gemeinde Rot an der Rot 174.393 Euro. Auch hier gibt es Zuschüsse in Höhe von 91.753 Euro. Dieses Projekt wird 2024 abgeschlossen.

Breitbandausbau: Das ist geplant

Der Breitbandausbau befindet sich in der Mache. Die Gemeinde rechnet hierbei noch mit Erträgen über 98.000 Euro, weil mit Tannheim eine Maßnahme noch nicht abgerechnet werden konnte. Dass die Gemeinde zudem entschieden hat, mit der OEW beim Ausbau zu kooperieren, entlaste die Gemeinde um 3,6 Millionen Euro, so der Kämmerer. Die OEW habe nun die nächsten Jahre Zeit, im gesamten Gemeindegebiet alle Haushalte kostenfrei mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen.

Empfohlene Artikel Rot an der Rot Schnelles Internet für Rot an der Rot q Rot an der Rot

Für den Bau von Radwegen sind dieses Jahr insgesamt 260.000 Euro an Ausgaben eingeplant sowie 160.000 Euro an Zuschüssen. Zudem sind 15.000 Euro für den eventuellen Ersatz einer Brücke in Haslach eingeplant. Für die Neuanlage und Sanierung von Spielplätzen werden 100.000 Euro eingeplant. Der Gemeinderat wird über diese Maßnahmen dieses Jahr noch beraten und einen Beschluss fassen.

Schutz vor Starkregen

Um die Gemeinde besser gegen Starkregen zu schützen, stehen im Haushaltsplan 250.000 Euro bereit. Der Gemeinderat muss jedoch noch entscheiden, was getan wird. Weitere Projekte sind wie bereits erwähnt die Sanierung der Friedhofsmauer und die Weiterentwicklung des Friedhofs.

Empfohlene Artikel Nach schlimmem Unwetter Nach Hochwasser-Katastrophe: Neue Analyse soll die Menschen schützen q Rot an der Rot

Werden diese Projekte alle umgesetzt, sinken die liquiden Mittel bis zum Jahresende auf 2,5 Millionen Euro. Neue Schulden müssen keine aufgenommen werden. Diese sinken damit auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren - jedoch nur, wenn man das Sondervermögen für die Wasserversorgung dabei außer Acht lässt.

Sanierung des Trinkwassersystems

In die Sanierung des Wasserversorgungssystems, ein Großprojekt, das 2017 mit dem Neubau des Hochbehälter Bärenschachen begonnen wurde, wurden 6,3 Millionen Euro bei einer Förderung von 2,53 Millionen Euro die letzten Jahre umgesetzt. In den folgenden Haushaltsjahren sind derzeit keine weiteren Investitionen geplant.

Rechnet man die Schulden aus diesem separaten Haushalt dazu, verfünffacht sich der Schuldenstand auf rund 5,3 Millionen Euro. Mittelfristiges Ziel der Gemeinde ist es daher, diese Verschuldung im Sondervermögen Wasserhaushalt abzubauen. Die Kämmerei schlägt vor, den Gewinn zu außerordentlichen Tilgungen heranzuziehen. Über diese Sondertilgung muss der Gemeinderat noch eine Entscheidung treffen.