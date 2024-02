Mark Twain hat einmal gesagt: „Wer einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.“ Ein anderes Sprichwort könnte lauten: Wer 2500 Hämmer hat, sollte ein Hammer-Museum aufmachen. Oskar Mahler ist Künstler und hat nach eigener Auskunft die zweitgrößte Hammer-Sammlung Deutschlands. Einen Teil dieser Sammlung gibt es seit vergangenem Freitag in einer Ausstellung der Abt-Hermann-Vogler-Schule in Rot an der Rot zu beäugen.

Schüler werden zu Hammer-Profis

Knapp 400 Hämmer in den verschiedensten Farben, Formen und Größen liegen, hängen oder stehen im Foyer des Rathauses in Rot. Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse haben die Ausstellung gemeinsam mit ihrem Technik-Lehrer Hans Wäldele auf die Beine gestellt. Der ist bei einer Internet-Recherche auf Oskar Mahler und seine Hammer-Sammlung gestoßen und war sofort begeistert. Nach einem kurzen Telefonat war „sofort Sympathie da“, wie Wäldele sagt.

Die Schülerinnen und Schüler der Abt-Hermann-Vogler-Schule präsentieren stolz die verschiedenen Hämmer, die es in der Ausstellung zu sehen gibt. (Foto: Paul Braun )

Also fuhr der Lehrer kurzerhand nach Frankfurt zu Oskar Mahler, lud sein Auto mit Hämmern voll und kam zurück nach Rot. Mit seinen 28 Schülern stellte er in den darauffolgenden Wochen nach und nach die Ausstellung zusammen. Die Jugendlichen recherchierten und bauten Vitrinen für die Ausstellungsstücke. Experten aus der Region erklärten ihnen den Umgang mit dem Werkzeug und deren Bedeutung für verschiedene Berufe. Zum Beispiel Philipp Kaiser, dem Vize-Weltmeister im Zimmererhandwerk aus Rot oder Lucia Hiemer, Holzbildhauerin aus Waltenhofen.

Die Schüler mauserten sich zu echten Hammer-Profis und erklärten bei der Vernissage den Besuchern am Freitag, wo der Hammer hängt - im wahrsten Sinne des Wortes. Sie konnten aber auch viel über die Geschichte und den Werdegang des Hammers erzählen.

Die Schüler werden in ihrem Leben nie wieder einen Hammer sehen, ohne an mich zu denken. Oskar Mahler

„Nicht jeder der mit dem Hammer winkt, ist Zimmermann“, lautet ein weiteres Sprichwort. Oskar Mahler zum Beispiel sieht den Hammer als zentrales Werkzeug der Kunst. Viele Jahre betrieb er das Hammer-Museum im Frankfurter Bahnhofsviertel. Er sagte bei der Vernissage, er wolle durch die Zusammenarbeit mit der Schule die Jugendlichen an das Handwerk heranführen. Zudem wolle er ihnen gleichermaßen „einhämmern“, dass man mit einem Hammer nicht nur Dinge zerschlagen, sondern auch erschaffen kann. „Ich weiß, dass wegen dieser Ausstellung nicht automatisch jedes der Kinder einen Beruf im Handwerk anstreben wird“, sagt Mahler. „Die werden in ihrem Leben aber nie wieder einen Hammer sehen, ohne an mich zu denken“ witzelt der Künstler.

„Hinter jedem Hammer steckt eine Geschichte“

Die Hämmer, die in der Ausstellung zu sehen sind, haben es in sich. „Hinter jedem Hammer steckt eine Geschichte“, erzählt Martin Binder und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Binder ist Professor für Technikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und hat den Aufbau der Ausstellung begleitet. Könnten die Hämmer in der Ausstellung sprechen, hätten sie wahrscheinlich so einiges zu erzählen.

Die Vitrinen, Regale und Tische, auf denen die 400 Hämmer ausgestellt sind, wurden von den Schülerinnen und Schülern selsbt gebaut. (Foto: Paul Braun )

Zum Beispiel liegt in einer der Vitrinen ein Hammer, mit dem die Berliner Mauer eingeschlagen wurde.Das passende Mauerstück liegt daneben. In der Begleitlektüre zur Ausstellung wird das Werkzeug als „gewöhnlicher, alter Lattenhammer“ beschrieben. Und dennoch ist der Hammer Teil der deutschen Geschichte. Ein Mann, der sich damals seinen Weg aus Ostdeutschland „freihämmerte“, wie Mahler sagt, vermachte ihm das Werkzeug für sein Museum.

Tatort-Star und Designer-Werkzeug

Unter den ausgestellten Hämmern befindet sich außerdem ein waschechter Fernsehstar. Die Redaktion der Fernsehsendung Tatort suchte vor einigen Jahren nach einer geeigneten Mordwaffe für die Folge „Der Hammer“ und kontaktierte Mahler für seine Expertise. Der empfahl als Tatwerkzeug einen Waldhammer und bekam selbigen als Dank nach Ende der Dreharbeiten zugesandt. Nur echt mit dem originalen Kunstblut aus der Sendung versteht sich.

Das wohl wertvollste Ausstellungsstück ist aber ein Design-Hammer des italienischen Designers Ettore Sottsass. Der Hammer ist eines von insgesamt 500 Exemplaren, das für das Museum of Modern Art in New York angefertigt wurde. Der Hammer hat ein ausgefallenes Aussehen und eigne sich laut Mahler nicht wirklich, um damit zu hämmern. Dafür wäre er aber auch zu schade, wenn man bedenkt, dass einer dieser Hämmer vor kurzem noch für rund 10.000 Euro versteigert wurde.

Ausstellung ist „der Hammer“

Auf den ersten Blick wirkt die Ausstellung skurril – das sagen sogar die Schüler selbst. Sie finden das Projekt aber trotzdem „der Hammer“ und sind sichtlich stolz auf ihre Arbeit. Zurecht, sagen die Besucherinnen und Besucher der Vernissage.

Bleibt zu hoffen, dass die Jugendlichen ihre Leidenschaft für die Kunst nicht allzu schnell wieder mit einem Hammerkopf an den Nagel hängen, sondern weiterhin hammerharte Projekte unternehmen und Nägel mit Köpfen machen. Die Ausstellung dauert insgesamt fünf Wochen und ist noch bis Ende März im Rathaus in Rot an der Rot zu sehen.