Verfügt ein Dorf über grundlegende Infrastruktur wie Schule, Halle und Kindergarten, hat es Zukunft. In diese Zukunft muss jedoch regelmäßig investiert werden. Bei Dörfern wie Rot an der Rot, das aus mehreren kleinen Teilorten mit eigenem Ortskern besteht, ist das jedoch eine große finanzielle Herausforderung. Wie dies dennoch gelingen kann.

Der Roter Teilort Haslach hat rund 1060 Einwohner - quasi ein eigenes kleines Dorf, wie es viele im Landkreis Biberach gibt. Trotz der geringen Einwohnerzahl hatte Haslach viele Jahre eine eigene Grund- und Hauptschule und war auch sonst in vielen Belangen eigenständig. Im Zuge einer Schulreform wurde die Hauptschule dann vor ein paar Jahren geschlossen, seitdem stand ein Teil des Schulgebäudes leer. Nun ist das Gebäude jedoch wieder mit Leben gefüllt.

Schule und Kindergarten sind in Haslach jetzt in einem Gebäude untergebracht. Im Vordergrund ist der Neubau zu sehen. (Foto: Katrin Bölstler )

Im Erdgeschoss werden weiterhin die knapp 45 Grundschüler unterrichtet, aufgeteilt auf zwei Kombi-Klassen. Im Obergeschoss dagegen befindet sich jetzt der neue Kindergarten. Da erfreulicherweise die Geburtenzahlen stabil sind, reichten die zwei Gruppen im alten Kindergarten nicht mehr aus. Ein Anbau für eine dritte Gruppe war am alten Standort jedoch nicht möglich. Daher beschloss der Roter Gemeinderat, das bestehende Schulgebäude so zu ertüchtigen, dass alle Kinder von zwei bis zehn Jahren dort künftig betreut werden können.

Alle Gebäude am gleichen Heizsystem

Zudem wurde, um den heutigen Anforderungen an die Kinderbetreuung gerecht zu werden, ein kleiner Anbau hinzugefügt. Bereits zuvor hatte die Gemeinde beschlossen, wenige Meter von der Schule entfernt eine neue Mehrzweckhalle zu bauen, sodass sich nun die drei wichtigsten Gebäude im Dorf in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, sich ein Heizsystem teilen, und fast gleichzeitig in Betrieb genommen werden konnten.

Die alte Mehrzweckhalle, die direkt neben der Schule steht, soll noch dieses Jahr abgerissen werden, um Platz für Parkplätze zu schaffen. Noch nicht fertig sind zudem der neue separate Eingang zum Kindergarten sowie der Außenspielbereich für die Kleinsten.

Die neue Mehrzweckhalle von innen. (Foto: Katrin Bölstler )

Der Rundgang beginnt in der neuen Halle. Die Vereine und die Schule dürfen diese seit wenigen Wochen nutzen. Die allererste Veranstaltung, ein Comedy-Abend, findet im März statt. Bis dahin war es ein langer Weg. Der Spatenstich für den Neubau war bereits 2018 erfolgt.

Kurz vor der Fertigstellung kam es dann jedoch zu einem Rechtsstreit mit einer der Baufirmen wegen Mängeln an der Fassade. Daher verzögerte sich die Inbetriebnahme immer wieder. Bis heute ist der Rechtsstreit auch noch nicht abschließend geklärt. Die Gemeinde ist jedoch inzwischen in Vorleistung gegangen und beauftragte eine andere Firma, die Mängel zu beseitigen.

Die neue Halle ist deutlich größer als die alte - die Standard-Handballspielfeldgröße, erklärt Marc Grözinger vom Roter Bauamt. Im hinteren Bereich ist eine Bühne eingebaut, die durch eine mobile Prellwand geschützt wird.

So kann die Halle abwechselnd für Sport und sonstige Veranstaltungen genutzt werden. Technik, Brandschutz und Elektrik befinden sich auf dem neuesten Stand, der Zutritt ist barrierefrei. Zudem gibt es einen Nebenraum, der zum Beispiel für kleinere Gruppenaktivitäten genutzt werden kann. Die Küche ist auf jene Veranstaltungen ausgerichtet, die üblicherweise im Dorf stattfinden, das Raumkonzept wurde mit den Vereinen abgestimmt.

Keine Kostenexplosion

Bürgermeisterin Irene Brauchle freut sich, dass trotz der längeren Bauzeit die Kosten für den Neubau nicht explodiert sind. Es liegen zwar noch nicht alle Schlussrechnungen vor, aber voraussichtlich werden sich die Gesamtkosten auf 3,2 Millionen Euro belaufen, trotz doppelter Fassadenarbeiten. Wie bei jedem Bauprojekt hat die Verwaltung auch bei diesem alle Fördertöpfe angezapft, die zur Verfügung standen. Die Antragsverfahren seien oft langwierig und bürokratisch. „Doch ohne diese Zuschüsse könnten wir niemals so viel gleichzeitig investieren“, sagt sie.

Insgesamt rund eine Million Euro gab es über das ELR-Programm, über einen speziellen Topf für die Förderung von Sportstätten und den Ausgleichsstock. „Wir hatten in jedem Fall geprüft, ob ein Neu- oder Umbau günstiger gewesen wäre, und das Ergebnis war eindeutig“, ergänzt Grözinger.

Die alte Mehrzweckhalle in Haslach wird abgerissen. An dieser Stelle sollen Parkplätze entstehen. (Foto: Katrin Bölstler )

Vom Foyer der neuen Halle sind es nur wenige Schritte bis zur Schule. Rein geht es momentan noch durch die alte Halle. Zukünftig erfolgt der Zugang zur Schule dann über einen neuen Eingang im jetzigen Mittelbau.

Schulleiterin Kim Kristin Meidert begrüßt die Besucher und führt durch die Klassenzimmer. Das Schulgebäude wurde im Zuge der Sanierung modernisiert. Brandschutz, Technik, EDV und Beleuchtung befinden sich nun auf dem neuesten Stand. Im Anbau befindet sich zudem ein neuer Werkraum und ein Rückzugsraum für die Kinder.

Kim Meidert ist seit zwei Jahren die neue Schulleiterin in Haslach. (Foto: Katrin Bölstler )

Durchschnittlich 20 Kinder besuchen jeweils eine der beiden Schulklassen. Sie alle sind aus Haslach, „, bei vielen haben schon die Eltern die gleiche Grundschule besucht“, weiß Schulleiterin Meidert. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir wollen, dass die Kinder in ihrem Heimatort in den Kindergarten und in die Schule gehen können“, sagt Bürgermeisterin Irene Brauchle. Daher habe der Gemeinderat sich bewusst dafür entschieden, sowohl in Haslach als auch in Ellwangen zu investieren.

Und mithilfe der Zuschüsse von Land und Bund seien alle Projekte finanziell zu stemmen gewesen. Die Integration des Kindergartens in das Schulgebäude habe rund 850.000 Euro gekostet, der Umbau der Schule rund 985.000 Euro. Rund 1,02 Millionen Euro an Fördermitteln habe die Gemeinde insgesamt dafür erhalten. Für den Kindergarten aus einem Fördertopf für Kindertagesbetreuungsfinanzierung, aus dem ELR und dem Ausgleichsstock. Für den Umbau und die Erweiterung der Schule ebenfalls aus dem Ausgleichsstock und einem Fördertopf für Schulbausanierungen.

„Für uns als Haslacher ist das eine bedeutende Investition in die Zukunft“, sagt Ortsvorsteher Georg Klingler. „Für junge Familien ist es ein wichtiges Signal zu wissen, dass die Gemeinde bewusst in den Bereich Bildung investiert und für das soziale Miteinander ist die neue Halle mindestens ebenso wichtig.“