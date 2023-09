Großes Interesse an zwei erneuerten Einrichtungen

Der Tag begann mit einem besonderen Gottesdienst: Die Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer mit ihren über 100 Kindern hatten ihn unter das Motto „Das neue Haus“ gestellt. Aufführungen und Geschichten waren Teil des Gottesdiensts und zu spüren war, dass Kinder und Erwachsene sich freuen, dass die Häuser fertig sind.

Bürgermeisterin Irene Brauchle dankte allen am Projekt Beteiligten und ging auf die beiden Projekte kurz ein. Die Sanierung der Grundschule wurde Ende 2018 beschlossen, Mitte 2019 waren die Pläne so weit, dass ein Baubeschluss gefasst wurde. Im April 2020 fand der Spatenstich statt und nach einem Jahr Bauzeit erstrahlte die Grundschule Ellwangen in neuem Glanz. Damals, in der Pandemie waren alle froh, dass nun ausreichend Platz zur Verfügung stand, um die Vorschriften umzusetzen. Es sei eine besondere Leistung des Planungsbüros Sterr-Ludwig aus Blaustein, von Bauamtsleiter Marc Grözinger sowie allen Handwerkern gewesen, trotz der Pandemie die Bauarbeiten wie geplant umzusetzen. Nicht nur zeitlich lag die Maßnahme im Plan, auch das Budget wurde mit circa 600.000 Euro eingehalten; zudem seien etwa 400.000 Euro an Landesförderung generiert worden.

Da bei Fertigstellung die Pandemie andauerte, wurde die Einweihung verschoben, bis auch der geplante Kindergartenum- und anbau fertig war. Der Kindergarten Ellwangen war ebenfalls in die Jahre gekommen, der Betreuungsbedarf brachte ihn räumlich an die Grenze. Daher wurde im März 2021 die Sanierung des Kindergartens und ein Anbau für eine weitere Betreuungsgruppe beschlossen. Baubeginn war im März 2022, wieder mit dem Architektenteam Sterr-Ludwig und Bauamtsleiter Grözinger war die Einrichtung mit dem modernen Anbau im Oktober bezugsfertig. Die veranschlagten Kosten von rund 750.000 wurden eingehalten, das Land förderte mit 207.000 Euro.

Am Tag der offenen Tür waren bei dem von Pfarrer Gordon gestalteten Gottesdienst alle Plätze belegt. Auch die Ellbachhalle danach war voll besetzt. Die Narrenzunft Bawaldbohle Ellwangen verwöhnte mit kulinarischen Köstlichkeiten, ferner gab es die von der Ellwanger Landjugend gestaltete Spielstraße sowie Bastel- und Mitmachangebote des Kindergartens und der Grundschule.

Die Grundschule Ellwangen-Dietmanns pflegt eine jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Bad Wurzach und Rot an der Rot. Einzigartig ist, dass zwei Schulen aus zwei Landkreisen je zwei Klassen an zwei Schulstandorten haben, aber gemeinsam eine Grundschule im Schulamtsbezirk Biberach bilden. Die Schule sei ein Erfolgsmodell, betonte auch der stellvertretende Wurzacher Bürgermeister Karlheinz Buschle. Die Elternbeirätinnen Jenny Funk (Kindergarten) und Ines Föhr (GS) hielten kurzweilige Reden, ebenso Schulleiterin Gudrun Scharneck und Kindergartenleiterin Stefanie Gröner.

Die Jugendkapelle Ellwangen-Füramoos-Mühlhausen-Eberhardzell mit dem Dirigenten Alexander Dreher unterhielt die Gäste musikalisch, außerdem bestand für die Besucher die Möglichkeit, die neu gestalteten Räume zu besichtigen.