Klimademo

Fridays for Future demonstriert zum ersten Mal in Rot an der Rot

Rot an der Rot / Lesedauer: 1 min

Aktivisten wollen diesen Freitag in Rot an der Rot gegen den Klimawandel protestieren. (Foto: Christoph Soeder/dpa )

Mitglieder der Fridays–for–Future–Bewegung wollen spontan am Freitag einen Klimastreik in Rot an der Rot veranstalten.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 09:56 Von: Schwäbische.de