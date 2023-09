Erntealtarkunst zeigt die fünfte Kreuzwegstation

Zum siebten Mal steht ein besonderer Erntedankaltar in der St.-Anna-Kapelle in Mühlberg bei Rot an der Rot zur Besichtigung. In diesem Jahr zeigt das kunstvoll gearbeitete Bild für den Altar die fünfte Kreuzwegstation: Simeon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Das Bild wurde wieder von der Familie Schmidberger aus Mühlberg mit verschiedenen Samen und Körnern in wochenlanger aufwendiger Arbeit gestaltet. Wer den Altar besichtigen will, ist dazu eingeladen. Die Kapelle ist bis 31. Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Spenden sind willkommen, die Sammlung kommt dem gemeinnützigen Verein Zusammen-Berge-Versetzen aus Eberhardzell in vollem Umfang zugute. Der Verein unterstützt Familien und Einzelpersonen im Kreis Biberach und in der näheren Umgebung, die in Not geraten sind und Hilfe brauchen.