Das ist beim Dorffest in Rot an der Rot geboten

Zwei Tage lang verwandelt sich am 12. und 13. August das historische Ortszentrum von Rot an der Rot in einen großen Festplatz. Zehntausende Besucher aus der ganzen Region besuchen jedes Jahr das Roter Dorffest, das für seine historischen Umzüge und seinen schönen Flohmarkt bekannt ist.

Samstag, 12. August

Wer sich die besten Schnäppchen sichern will, ist bereits samstags frühmorgens auf dem großen Flohmarkt unterwegs, der sich in allen Richtungen rund um den historischen Ortskern ausgebreitet hat. Die Erstens sind meist ab 6 Uhr unterwegs, offizieller Beginn ist allerdings erst um 9 Uhr. Die Illertaler Alphornbläser spielen um 8.30 Uhr im Abtsgarten zum Auftakt des Festes.

Ein erster Höhepunkt des Dorffests ist der Einzug des Dorfvolks und der historischen Gruppen um 10 Uhr. Der Umzug startet am oberen Tor. Beim anschließenden historischen Spiel wird an beiden Festtagen die Geschichte der Gemeinde zum Leben erweckt, dieses Jahr mit dem Stück „Klostersturm“.

Zum Frühschoppen und Mittagessen erwarten die Gäste ein vielfältiges Angebot an Essen und Getränken, die von den örtlichen Vereinen zu familienfreundlichen Preisen angeboten werden. Unterhaltung bieten die Musikkapellen aus Oberopfingen, Pless und die Woringer Böhmische auf den drei Bühnen.

Am Nachmittag ist ab 14 Uhr auf den drei Bühnen in der Ökonomie, vor dem Mühleberg und vor dem Kloster einiges geboten. Tanzgruppen aus Lachen, Steinheim, Schönebürg, Steinhausen und Rot an der Rot zeigen ihr Können. Die Alphornbläser und das Kaufmann Trio spielen tagsüber an verschiedenen Orten auf und Zauberer Mika verzaubert seine kleinen Zuschauer.

In der Klosterkirche St. Verena können Besucher sich eine Auszeit vom Fest gönnen, bei mehreren Auftritten des Männerchores des Musikvereines Dettingen, den Alphornbläsern oder einer Kirchenführung. Für die kleinen Besucher gibt es mehrere Vorführungen im Puppentheater Märchenspiel und auf der Terrasse am oberen Tor ein Kinderprogramm.

Um 20 Uhr beginnt am Samstag das Abendprogramm mit den Gruppen EarlyBirds, HotTube sowie Frank Metzger und die Jungen Böhmischen. Die vielen Stände und Bars laden bis weit in die Nacht zum Verweilen und gemütlichen Beisammensein ein.

Sonntag, 13. August

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Klosterkirche. Der anschließende Einzug der Bauern, Handwerker und historischen Gruppen um 10 Uhr eröffnet den Handwerkertag. Handwerker aus der Region zeigen ab 11 Uhr ihre traditionellen Künste und Bauern den Umgang mit traditionellen Geräten aus der Landwirtschaft.

Für Autoliebhaber gibt es rund um die Ökonomie zahlreiche Oldtimer zu bestaunen. Auch am Sonntag wird direkt im Anschluss an den Umzug das historische Spiel aufgeführt.

Die Klosterkirche St. Verena öffnet ihre Tore zur Kirchenführung und zu mehreren Konzerten des Chores ConTakt. Kinderprogramm und das Märchentheater Puppenspiel finden verteilt auf dem Gelände den ganzen Tag statt, Zauberer Mika und Andisda freuen sich ebenso auf viele Zuschauer. Den Frühschoppen um 11 Uhr begleiten auf den drei Bühnen die Musikkapellen Erolzheim, Dettingen und die Alt Laupheimer Musikanten.

Am Nachmittag spielen die Kapellen aus Treherz, Heiligkreuz und Woringen. An verschiedenen Plätzen spielen der Ring Oberschwäbischer Fanfarenzüge und die Aulendorfer Alphornbläser. Gegen 15 Uhr starten die Oldtimer zur gemeinsamen Ausfahrt. Zum Ausklang des Festes spielen ab 18.30 die kleine Blasmusik aus Heiligkreuz am Feuerwehrhaus.