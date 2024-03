Die Bürger von Rot an der Rot können sich am Sonntag, 14. April, entscheiden, ob sie einen neuen Bürgermeister haben wollen oder Bürgermeisterin Irene Brauchle erneut ihr Vertrauen aussprechen. Im Interview erklärt die Amtsinhaberin, warum sie erneut antritt, was sie in den vergangenen acht Jahren erreicht hat und was sie sich vorgenommen hat im Falle einer Wiederwahl.

Frau Brauchle, ihre erste Amtszeit endet in ein paar Wochen. Warum haben Sie sich entschieden, erneut zu kandidieren?

Das hat mehrere Gründe. Zu Beginn habe ich mich gefragt, was ich der Gemeinde noch geben kann und was meine Ziele sind. Meine Gedanken dazu habe ich in einer Broschüre zusammengefasst, die in diesen Tagen an alle Haushalte verteilt wird.

Ein Grund ist, dass ich in den vergangenen acht Jahren mehrere wichtige Projekte begonnen habe, die ich weiter vorantreiben will. Dazu zählt unter anderem der Schutz der Bürger vor Starkregen, das ist wirklich elementar. Auch bei der Sanierung des Trinkwassersystems sind wir einen großen Schritt weiter. Aber am wichtigsten ist, ich bin unheimlich gerne in Rot Bürgermeisterin. Die Menschen in Rot sind toll und ich komme jeden Tag unheimlich gerne zur Arbeit.

Wie hat sich die Gesamtgemeinde Rot verändert, seitdem Sie Bürgermeisterin sind?

Da gibt es ganz viele Projekte. Um ein paar Beispiele zu nennen, in den ersten Jahren waren es vor allem Tiefbauprojekte, wie etwa die Erneuerung des Trinkwasserleitungssystems und der Glasfaserausbau. Zudem haben wir viel Geld in den Bereich Betreuung und Bildung investiert, es galt Schulgebäude zu sanieren und weitere Betreuungsplätze zu schaffen. Dabei haben wir dafür gesorgt, dass alle Kinder weiterhin in ihren Heimatgemeinden weiterhin zur Schule und in den Kindergarten gehen können.

Wir haben bewusst dafür gesorgt, dass die Lebensqualität in allen Teilorten gleichermaßen hoch bleibt. Froh bin ich zudem darüber, dass es uns gelungen ist, immer wieder auch neues tolles Personal sowohl für alle Bereiche der Gemeindeverwaltung zu finden. Dabei haben wir stets darauf geachtet, bei allen Projekten möglichst hohe Fördergelder zu generieren, sodass die nächste Generation nicht auf einem Berg Schulden sitzt und das ist uns gelungen.

Bei welchen Projekten hatten Sie sich vorgenommen, zum heutigen Zeitpunkt weiter zu sein?

Das ist bei der neuen Mehrzweckhalle in Haslach der Fall gewesen. Aufgrund eines Rechtsstreits hat sich die Inbetriebnahme stark verzögert. Dazu gab es aber keine Alternative, denn sonst hätten wir am Ende keine gut funktionierende neue Halle gehabt. Da die alte Halle aber noch steht, konnten die Haslacher diese noch bis jetzt nutzen. Das soziale Miteinander im Dorf musste also nicht darunter leiden. Seit Jahresbeginn ist die Halle aber nun im Betrieb und die Rückmeldungen an mich sind durchweg positiv.

Ein Projekt, das schon Ihren Vorgänger beschäftigt hat, ist die Suche nach einer neuen Quellfassung in Haslach.

Als ich mein Amt damals antrat, war mir schon bewusst, dass es hier keine schnelle Lösung geben wird. Es ist ein sensibles Thema. Die bisherigen Wasserschutzgebiete rund um die Quellfassung sind nach neuen geltenden Vorschriften zu klein. Eine schnelle Lösung würde Existenzen gefährden und das ist für mich keine Option. Aber ich bleibe hartnäckig und optimistisch. Ziel ist es, die Quellfassung am jetzigen Standort zu erhalten.

Der Ton in der Gesellschaft hat sich verändert. Wie gehen Sie in Ihrem Amt damit um?

Ich bin immer offen für konstruktive Kritik, dann allerdings bitte im direkten Gespräch. Ich unterhalte mich immer gerne mit Menschen, auch jenen, die eine andere Meinung haben. Nur so erfährt man, was die Leute bewegt und was sie denken. Und so merke ich, welche Themen wir besser kommunizieren müssen, sodass die Bürger nachvollziehen können, was wir tun.

Womit ich allerdings schwer umgehen kann, ist, wenn Menschen Un- oder Halbwahrheiten verbreiten und diese nicht offen kommunizieren. Wenn etwas hintenrum erzählt wird und man keine Chance hat, etwas richtigzustellen. Ich denke, da spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Immer mehr wird über WhatsApp-Gruppen einfach ungefiltert weitergeleitet. Und viele Menschen können da nicht unterscheiden, was wahr ist und was nicht.

Inwieweit erschwert die zunehmende Bürokratie und Dokumentationspflicht Ihren Alltag?

Es ist Wahnsinn, wie sehr beides zugenommen hat. Leider ist es so, dass wir vorsorglich inzwischen jeden Arbeitsschritt und jedes Gespräch dokumentieren. Ich merke, dass das Vertrauen in die Verwaltungen abgenommen hat, sowohl seitens der Bürger als auch seitens der Landesregierung. Heute muss man gefühlt immer alles nachweisen können und das bedeutet eine Menge Papier und Zeitaufwand. Zeit, die wir anders besser investieren könnten in einer Verwaltung.

Gleichzeitig hat die Regulationswut bei vielen Verfahren stark zugenommen. Selbst um nur einen Radweg 200 Meter zu verlängern, braucht es ganze Aktenordner an Anträgen und sonstigen Formularen. In jeglichen Bebauungsplanverfahren sind inzwischen zahlreiche Gutachten vorgeschrieben, und diese müssen alle beantragt und bezahlt werden.

Das ist oft mühsam und frustrierend. Es wäre schön, wenn uns die Menschen und die Politik stattdessen wieder mehr zutrauen würden. Bürgermeisterin wirst du nur, wenn du den Job gerne machst und Menschen liebst. Also kann man doch davon ausgehen, dass wir nur das beste für die Bürger wollen, und dass wir als Fachkräfte in den Verwaltungen wissen, was wir tun.

Wie schwierig ist es, den Menschen in allen Teilorten in einer flächenmäßig so großen Gemeinde gerecht zu werden?

Das ist eine große Herausforderung. Ich bin selbst in einer kleinen Gemeinde groß geworden, ähnlich unseren Teilorten. Daher setze ich mich dafür ein, dass diese alle ihre Infrastruktur behalten. Das bedeutet oft jedoch überproportional hohe Kosten, weil die Weiler, Höfe und Dörfer oft weit auseinander liegen. Zum Beispiel beim Breitbandausbau ist das ein Thema. Daher bin ich sehr froh, dass wir diese Aufgabe an die OEW abgeben konnten. Denn obwohl wir eine hohe Förderung von Bund und Land erhalten, hätten wir uns aufgrund des immer noch hohen Eigenanteils keine anderen Investitionen leisten können. Nun, da die OEW den Ausbau übernimmt, habe ich die Hoffnung, dass Projekt in ein paar Jahren abgeschlossen werden kann.

Wenn Sie wiedergewählt werden, was haben Sie sich für die nächsten acht Jahre vorgenommen?

Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir beim Thema Schutz vor Starkregen vorankommen. Zudem möchte ich mir die Spielplätze in Rot anschauen. Ich finde es wichtig, dass es in jedem Ort Plätze gibt, wo die Menschen zusammenkommen. Das Zwischenmenschliche hat in der Pandemie stark gelitten.

Es ist wichtig, dass wir uns wieder mehr begegnen, denn nur dann geht man auch in Konfliktsituationen gut miteinander um. Und das will ich fördern. Zudem werde ich dafür sorgen, dass es überall ausreichend Bauflächen gibt. Die Menschen sollen in ihrer Heimat wohnen bleiben können. Wenn Menschen aufgrund fehlendem Wohnraum uns verlassen, fehlen sie in den Vereinen und im sozialen Netz.