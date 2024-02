Bauplatzvergabe in Ellwangen wird konkret

Stehen in einer Sitzung Bauplätze auf der Tagesordnung, sind auch die Besucherplätze gut belegt. So auch am Montagabend in Rot an der Rot. Schließlich ging es in der Sitzung um den Preis und die Vergabe der Bauplätze in Ellwangen. Die Erschließung der insgesamt 46 Plätze am nordöstlichen Rand des Ortes steht kurz vor dem Abschluss.

Infrastrukturpauschale sorgt für Diskussion

Bei der Berechnung von Bauplatzpreisen können Kommunen eine zusätzliche Infrastrukturpauschale erheben. Sie soll Folgekosten ausgleichen, die sich aus der gestiegenen Einwohnerzahl durch ein Baugebiet ergeben, zum Beispiel um Straßen zu unterhalten oder Kindergärten bereitzustellen. Zuletzt erhoben mehrere Gemeinden in der Region eine Infrastrukturpauschale, auch in Rot und in Haslach war 2023 eine solche fällig.

Die Pauschale in Höhe von zehn Prozent der Gesamtkosten hätte sich bei Bauherren in Ellwangen mit einem Plus von rund 15 Euro pro Quadratmeter zu Buche geschlagen. Eine Tatsache, die mit Blick auf insgesamt gestiegene Baukosten, auf wenig Freude stößt. Schon zu Beginn der Sitzung wandte sich ein junger Mann mit der Bitte an die Verwaltung, auf die Infrastrukturpauschale zu verzichten. Schließlich müssten die Standortfaktoren Ellwangens beachtet werden: Anders als in Rot gebe es hier zum Beispiel keine Apotheke oder nur eine schlechte Busverbindung.

Rat uneins

Beim Tagesordnungspunkt „Baugebiet Berg IV“ wurde dann das Für und Wider ausgiebig diskutiert. Ortsvorsteherin Katja Frey plädierte mit dem Hinweis auf die Standortfaktoren von Ellwangen ebenfalls dafür, bei einem Quadratmeterpreis von 153 Euro zu bleiben, anstelle von 168 Euro mit Infrastrukturpauschale. Auch die Befürchtung, dass sich junge Einheimische das Bauen nicht mehr leisten könnten oder die Gemeinde womöglich auf Bauplätzen sitzen bleibe, wurde aus dem Kreis der Räte vorgebracht. Nicht zuletzt brächten neue Einwohner der Gemeinde ohnehin zusätzliche Steuern.

Die Verwaltung sowie einzelne Räte verwiesen hingegen darauf, dass die Gemeinde als eine Einheit und Teilorte nicht separat davon betrachtet werden sollten. Die Pauschale behalte nicht die Gemeinde ein, sondern fließt in bestehende Einrichtungen und Infrastruktur, die alle Bürger nutzten. Bürgermeisterin Irene Brauchle wies zudem darauf hin, dass die Gemeinde eine Wiese mit 1,3 Hektar ohne Berechnung eingebracht hat.

Verwaltung setzt sich nicht durch

Schließlich stellte ein Gemeinderat den Antrag, über drei Preisvarianten abzustimmen: mit und ohne Infrastrukturpauschale sowie einen Mittelwert. Die Mehrheit stimmte dann für den Quadratmeterpreis von 153 Euro, zuzüglich der Kostenersätze für die Hausanschlüsse von Wasser und Abwasser.

Im Anschluss wurden verschiedene kleinere Anpassungen an den Vergaberichtlinien beschlossen. So wird beispielsweise die Bauverpflichtung von drei auf vier Jahre ab Vertragsabschluss hochgesetzt.

Wie es weitergeht

Die neun Bauplätze der ersten Runde werden im Windhundverfahren vergeben. Für Interessenten sind nun folgende Termine wichtig: Am 29. Februar veröffentlicht die Verwaltung die Zulassungskriterien und Bewerbungsunterlagen im Mitteilungsblatt und auf der Homepage von Rot an der Rot. Ab dann stehen die Bewerbungsunterlagen zum Download oder zur Abholung in der Gemeindeverwaltung bereit. Den genauen Ort und das Datum der Bauplatzvergabe gibt die Verwaltung am 20. März um 10 Uhr auf der Homepage sowie per Aushang bekannt.