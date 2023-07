Auf dem Flohmarkt in Rot findet sich für fast alles ein neuer Besitzer

Tausende Flohmarktfans pilgern jedes Jahr im August nach Rot, um bei einem der größten Flohmärkte in der Region ein Schnäppchen zu ergattern. Manuela Wachter baute 1996 das erste Mal ihren Stand dort auf. Seitdem hat es keinen Flohmarkt in Rot gegeben, bei dem sie nicht dabei war. Mit dem Flohmarkt–Virus hat sie inzwischen ihre ganze Familie angesteckt. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt sie, warum der Flohmarkt für ihre Familie ein wichtiger Teil des Roter Dorffests ist und warum sie so gerne mit ihren Kunden feilscht.

Das Verkaufen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich im nächsten Jahr gleich wieder mitgemacht habe. Manuela Wachter

„Ich war gerade dabei, nach meiner Ausbildung bei meinen Eltern auszuziehen“, erinnert die Haslacherin sich. „Da war es ganz logisch, mein Jugendzimmer auszumisten, da ich nicht alles in meine erste eigene Wohnung mitnehmen konnte und wollte.“ Gerade mal zwei Meter lang sei ihr erster Stand damals gewesen, vollgepackt mit Büchern, Kleidung und Schuhen. „Das Verkaufen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich im nächsten Jahr gleich wieder mitgemacht habe und dieses Mal war dann auch meine Mutter mit dabei“, erinnert sie sich.

Die ganze Familie macht mit

Inzwischen ist die Teilnahme am Flohmarkt ein festes Ritual für die ganze Familie. In den vergangenen Jahren standen abwechselnd sie selbst, ihr Mann, ihr Bruder, ihre Schwägerin und ihre Mama mit am Stand. Auch die eigenen Kinder und Neffen und Nichten verkaufen inzwischen gerne mit. „Als ich meinen Mann kennenlernte und wir zusammenzogen, hatten wir vieles doppelt.

Als die Kinder dann kamen, gab es jedes Jahr Babykleidung, die wir nicht mehr brauchten. Manuela Wachter

Also gingen wir zusammen auf den Flohmarkt“, erzählt sie. „Als die Kinder dann kamen, gab es jedes Jahr Babykleidung, die wir nicht mehr brauchten. Und mit den Jahren sprach es sich herum, dass wir jedes Jahr dabei sind und Freunde, Bekannte und Verwandte fingen an, uns Sachen für den Flohmarkt mitzugeben“, erinnert sie sich. Dabei hätten diese die kuriosesten Dinge angeschleppt, von einzelnen, bunt bemalten Eierbechern bis hin zu alten handwerklichen Gerätschaften.

Wir gehen alle Schränke durch und fragen uns: Was davon brauchen wir wirklich? Manuela Wachter

Empfohlene Artikel Rot an der Rot Feierliche Zeugnisübergabe an der Abt–Hermann–Vogler–Schule Rot an der Rot q Rot an der Rot

Ein Teil des Dachbodens ist nunmehr seit vielen Jahren mit aussortierten Sachen für den Flohmarkt belegt und jedes Jahr im Juli findet im Hause Wachter eine Entrümpelungsaktion statt. „Wir gehen alle Schränke durch und fragen uns: Was davon brauchen wir wirklich? Habe ich diese Krawatte dieses Jahr auch nur einmal angehabt? Was wurde benutzt, was nicht? Es hat einen befreienden Effekt, einmal im Jahr reinen Tisch zu machen“, fügt ihr Mann Hans–Jürgen Wachter hinzu.

Was übrig bleibt, ist immer unklar

Das verdiente Geld stehe dabei nicht im Vordergrund, sondern eher der Spaß. „Man kommt mit so vielen Menschen ins Gespräch, und viele, die einmal bei uns waren, kommen auch wieder. Das ist einfach schön“, fasst Manuela Wachter es zusammen. „Gleichzeitig bekommt man über die Jahre ein Gespür dafür, was die Leute sich leisten können. Wenn ich sehe, jemand hat keinen so großen Geldbeutel, gebe ich die Sachen auch billiger her.“

Wir hatten zehn Jahre ein rotes Plastikherz dabei, das ich furchtbar hässlich fand. Hans-Jürgen Wachter

Was sich verkauft und was nicht, könne man nie vorhersagen. „Wir hatten zehn Jahre ein rotes Plastikherz dabei, das ich furchtbar hässlich fand“, erinnert Hans–Jürgen Wachter sich mit einem Schmunzeln. „Ich war schon kurz davor, es zu entsorgen, als sich dann doch noch ein Käufer fand und sogar fünf Euro dafür bezahlte“, freut er sich.

Jahr für Jahr haben wir die Sachen wieder auf den Dachboden getragen, doch nun konnten wir jemanden damit eine Freude machen. Manuela Wachter

„Sechs Jahre lang blieb ich auf einem Set sitzen, das aus einem gleichfarbigen T–Shirt und Rock und dann auf einmal gab es eine Kundin, die genau so etwas gesucht hatte“, erzählt seine Frau. „Jahr für Jahr haben wir die Sachen wieder auf den Dachboden getragen, doch nun konnten wir jemanden damit eine Freude machen. Das ist doch wunderschön.“ In der Regel würden sie mit zwei vollen Autos hin– und mit einem vollen und einem leeren wieder zurückfahren.

Ein wahrer Knochenjob

Neben all den schönen Momenten ist das Aufbauen und Verkaufen dennoch auch ein Knochenjob, denn bereits um 4 Uhr in der Früh ist Abfahrt in Haslach. Seit Jahren haben sie den gleichen Standort, direkt unter dem Rundbogen, der in die Ökonomie führt. Beim Aufbau muss es schnell gehen, damit die Autos nicht zu lange im Weg stehen. Und bereits um 5 Uhr kommen die ersten Schnäppchenjäger, mit Taschenlampen bewaffnet, und versuchen noch vor dem eigentlichen Start die „wahren Schätze“ bei den privaten Händlern aufzuspüren.

Ab 6.30 Uhr geht es dann offiziell los und ab dann gibt es bis abends um 17 Uhr keine Pause mehr. „Danach gehen wir nur kurz heim, duschen und gehen wieder aufs Fest“, erzählt Hans–Jürgen Wachter. Denn das Feiern darf an diesem so wichtigen Wochenende nicht zu kurz kommen.

Der Floh- und Trödelmarkt findet dieses Jahr am Samstag, 12. August, statt. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen per E-Mail unter [email protected]