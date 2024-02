Ablauf der Bürgermeister-Kandidatenvorstellung steht

Die Einwohner von Rot an der Rot sind am 14. April zur Bürgermeisterwahl eingeladen. Bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung am Freitag, 5. April, haben sie die Möglichkeit, die Bewerber persönlich kennen zu lernen. Aktuell gibt es zwei Bewerber um den Posten an der Spitze der Gemeinde.

Bürgermeisterwahlen haben einen unmittelbaren Einfluss auf das Leben der Bewohner einer Kommune. Ihre Wahl entscheidet mit darüber, in welche Richtung sich ihr Wohnort zukünftig entwickelt. Umso wichtiger ist es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger vorab ein Bild von den Bewerbern und ihren Ideen machen können.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Festhalle, Einlass ist ab 18.15 Uhr. Jeder zugelassene Bewerber um das Amt hat 20 Minuten Zeit, sich und seine Pläne für die Gemeinde vorzustellen. Unmittelbar im Anschluss daran können Bürger Fragen stellen. Um das Zeitlimit einzuhalten, sind pro Person maximal zwei Fragen an den Kandidaten erlaubt. Der Zeitpunkt des Bewerbungseingangs bestimmt die Reihenfolge auf dem Podium. Moderiert wird die Veranstaltung von Klaus Zieher in seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlausschusses.

Im Anschluss an die Vorstellung auf der Bühne stehen die Kandidaten noch ca. eine Stunde für die persönliche Kontaktaufnahme zur Verfügung.

Es bleibt spannend: Bislang haben sich die Amtsinhaberin Irene Brauchle und Andreas Maaß, derzeit Kämmerer der Stadt Vöhringen, um die Stelle beworben. Da die Bewerbungsfrist noch bis zum 18. März um 18 Uhr läuft, ist durchaus noch mit weiteren Kandidaten zu rechnen.