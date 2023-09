Nach Flutlichtausfall: Heimniederlage für SV Ellwangen

Der SV Ellwangen hat in der Fußball–Kreisliga A I Riß am Donnerstagabend zu Hause die vorverlegte Partie des dritten Spieltags gegen den SV Winterstettenstadt mit 2:3 (0:0) verloren. Beide Mannschaften zeigten ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, mit einem leichten Chancenplus für die Gäste.

Flutlicht versagt: 43 Minuten Dunkelheit

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging der SVE durch Markus Welte (65.) in Führung. Die Freude auf Ellwanger Seite dauerte aber nicht lange, Niklas Müller (70.) glich zum 1:1 aus. In Minute 75 wurde es für 43 Minuten auf dem Ellwanger Sportgelände dunkel, die Flutlichtanlage versagte ihren Dienst und konnte nur mit viel Anstrengung wieder in Gang gebracht werden.

Nach der Unterbrechung besorgte Fabio Christ das 2:1 (75.) für die Gäste, die Andreas Paulus drei Minuten später zum 2:2 ausglich. Wiederum Fabio Christ (84.) markierte den 3:2–Siegtreffer für den SVW. In der Schlussminute hatte die Platzherren Pech mit einem Lattentreffer. Res.: 1:2