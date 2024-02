Schüler befassen sich mit nachhaltiger Lebensweise

Weniger Auto fahren, seltener Fleisch essen, Strom sparen, bewusster einkaufen, Müll vermeiden: Klimaschutz fängt im Kleinen an. Wie das funktionieren kann, zeigt die interaktive Wanderausstellung „NachhaltICHkeitsarena“ der AOK Baden-Württemberg. Vom 19. bis zum 23. Februar macht die Ausstellung Station im Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) im Biberacher Teilort Rißegg. An diesem Dienstag, 20. Februar, ist die Ausstellung von 19 bis 21 Uhr für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger öffentlich zugänglich.

„Uns geht es darum, Kindern und Jugendlichen bereits frühzeitig ein Bewusstsein für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise zu vermitteln“, erläutert Susanna Kraus-Janik, Koordinatorin Prävention in Lebenswelten bei er AOK. „Dies gelingt am besten über die interaktive handlungsorientierte Wissensvermittlung. Unsere Ausstellung bietet hierzu ein innovatives Format.“

An sechs verschiedenen Stationen bekommen Schülerinnen und Schüler aufgezeigt, wie sie durch das eigene Handeln und Konsumieren das Klima und die Umwelt beeinflussen. Die Themen klimafreundliche Ernährung, Mikroplastik, Einkaufsverhalten, Haltbarkeit und Lagerung von Lebensmitteln und Mobilität und Klimawandel werden in der Ausstellung interaktiv umgesetzt. Neben theoretischem Hintergrundwissen stehen auch eigene Versuche auf dem Programm. Die Ausstellung wurde für die Klassenstufen sieben bis neun von der AOK Baden-Württemberg in enger Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium entwickelt.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln an den Stationen beispielsweise ihren ökologischen Fußabdruck beim Einkauf von Lebensmitteln und lernen Möglichkeiten für saisonale, regionale und alternative Einkaufsmöglichkeiten kennen. Wo die Milch am besten gelagert wird, erfahren die Jugendlichen in einem digitalen Spiel, bei dem sie per Touchscreen Lebensmittel in die richtige Temperaturzone des Kühlschranks oder in ein Vorratsregal einordnen. An einer anderen Station geht es um die Frage „Teller oder Tonne?“ - Welche Lebensmittel kann man noch konsumieren, wenn die Mindesthaltbarkeit überschritten ist?

„Am Dienstag, 20. Februar laden wir alle Bürgerinnen und Bürger ein, von 19 bis 21 Uhr die AOK NachhaltICHkeitsarena in der neuen Aula des Bischof-Sproll-Bildungszentrums in Biberach zu besuchen“, so Susanna Kraus-Janik.