Zum 50. Mal jährt sich 2024 die Eingemeindung der Dörfer Rißegg und Rindenmoos zur Stadt Biberach. Dieses Jubiläum soll im nächsten Jahr gefeiert werden. Als Vorgriff ist nun ein neues Heimatbuch mit dem Titel „Rißegg Rindenmoos ‐ zwei Dörfer ‐ ein Ortsteil von Biberach“ erschienen. Das einheimische Autorenteam hat das 120 Seiten starke Werk am Mittwochabend im Rißegger Dorfgemeinschaftshaus einer großen Besucherschar vorgestellt.

„Nach zwei Jahren mit richtig viel Arbeit ist das Heimatbuch nun endlich fertig“, begrüßte Ortsvorsteher Tom Abele die vielen Besucher, die zur Präsentation ins Dorfgemeinschaftshaus nach Rißegg gekommen waren.

„Mit dieser Resonanz haben wir nicht gerechnet“, meinte er im Namen des achtköpfigen Autorenteams, bestehend aus Abele selbst, Walter Herzhauser, Jörg Hochhausen, Barbara Leuchten, Wiebke Mahlbacher, Johannes Scheffold, Markus Steinhauser und Achim Zepp, in dessen Verlag das Buch erschienen ist. Die historischen Bilder im Buch wurden ergänzt durch aktuelle Fotos und Drohnenaufnahmen von Klaus Brauner.

Buch schließt eine Lücke

„Das Buch ist ein Projekt aus der Mitte der Einwohner“, so Abele. Es seien dafür vielfältige Recherchen und Zeitzeugengespräche geführt worden. „Wir haben nur einen Bruchteil davon im Buch untergebracht. Es liegt noch umfangreiches Material in der Ortsverwaltung.

Vielleicht lässt sich daraus irgendwann sogar noch ein zweites Buch machen“, sagte der Ortsvorsteher. Er dankte den Autoren, der Stadtverwaltung, Stadtarchivarin Ursula Maerker und den Sponsoren Gesellschaft für Heimatpflege, Volksbank Ulm-Biberach und Kreissparkasse Biberach.

So sieht die Titelseite des neuen Buchs aus. (Foto: Gerd Mägerle )

Verleger Achim Zepp gab einen Einblick in die Entstehung des Buchs. Anlass seien die Heimattage sowie der 50. Jahrestag der Eingemeindung zu Biberach gewesen.

Für Rindenmoos gebe es bereits ein inzwischen 40 Jahre altes Heimatbuch, für Rißegg existierte bislang keines. Mit dem neuen Werk schließe man diese Lücke. Die Autoren hätten sich dafür entschieden, eher weniger Text, dafür mehr Fotos zu präsentieren, erläuterte Zepp.

Interview mit Alt-OB Hoffmann

Gegliedert ist das Buch in eine gemeinsame Ortsgeschichte der beiden Bauerndörfer seit der Eingemeindung. Zur Eingemeindung wurde ein Interview mit Alt-OB Claus-Wilhelm Hoffmann geführt, der persönlich zur Buchvorstellung gekommen war.

Weitere thematische Schwerpunkte sind die Landschaft um die beiden Dörfer herum, die Landwirtschaft, die Schulen, die Kirchen und Kindergärten, Vereine und Vereinigungen, Feste und Bräuche , Handel und Gewerbe, Gaststätten und Geselligkeit, eine Zeittafel sowie viele alte Fotos aus beiden Dörfern. „Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, das Wesentliche, Typische für Rißegg und Rindenmoos einzufangen“, sagte Zepp.

In einer Präsentation auf der Leinwand führte Jörg Hochhausen die Besucher in einem Schnelldurchgang durch das Buch. Er sprach über die massiven Veränderungen, die sich in den beiden Dörfern seit der Eingemeindung vollzogen haben. Hatten Rißegg und Rindenmoos 1974 insgesamt 1325 Einwohner, sind es heute 2350. Auch die Landwirtschaft, der eines der zentralen Kapitel im Buch gewidmet ist, erfuhr in dieser Zeit einen durchgreifenden Wandel.

Landwirtschaft als zentrales Thema

Johannes Scheffold und Markus Steinhauser, die sich intensiver mit den Bauernhöfen und ihren Familien in den Orten befasst hatten, berichteten auf amüsante Weise von ihrer Recherchearbeit. So erfahren selbst die einheimischen Leser noch manches Neue über die Herkunft der zum Teil noch bis heute verbreiteten Hofnamen in beiden Orten.

Rißegg und Rindenmoos verfügten bereits schon sehr früh über eigene Grundschulen. Einen Schub erhielt der Bildungssektor aber Ende der 1970er-Jahre mit den Neubau des katholischen Bischof-Sproll-Bildungszentrums, das seit 2006 auch ein Gymnasium bietet. Ohnehin prägt die katholische Kirche Kirche bis heute das Leben in beiden Dörfern über alle Generationen hinweg.

Wichtige Rolle der Vereine

Vereine spielen wie in den anderen Dörfern Oberschwabens eine bedeutende Rolle im kulturellen Leben. Der älteste ist die 1910 gegründete Soldaten- und Reservistenkameradschaft, der mitgliederstärkste ist der Sportverein. Auch Theaterspiel und Musik haben Tradition in Rißegg und Rindenmoos. Andere Vereine, wie die Radfahrvereine in beiden Orten oder ein Kegelclub, existieren heute nicht mehr. Unter den vielen Bräuchen ist die Rißegger Bauernhochzeit, die jährlich im Festzug des Biberacher Schützenfests zu sehen ist, wohl der bekannteste.

Die Rißegger Bauernhochzeit beim Biberacher Schützenfest gehört zu den schönsten Bräuchen im Jahreslauf. (Foto: Gerd Mägerle )

Lebensmittelläden gibt es in beiden Dörfern seit 1985 nicht mehr, wohl aber seit 2009 wieder eine Bäckerei in Rißegg. Allerdings sind rund 120 Gewerbetreibende in unterschiedlichen Branchen in Rißegg gemeldet, sagte Hochhausen.

Welche Wirtschaften und gesellige Anlässe es in Rißegg und Rindenmoos gab und gibt, das hat Barbara Leuchten erforscht. Sie erzählte den Besuchern die amüsante Geschichte vom öffentlichen Fernsprecher, den es bis 1960 in einer geschreinerten Telefonzelle im „Adler“ gab.

Erhältlich ist das Heimatbuch für 19,90 Euro an folgenden Stellen: (in Biberach) Buchhandlung Osiander, Stadtbuchhandlung, Atemlpause ‐ Buch- und Teeladen, Buchhandlung Gimple, „Gutes von hier“, (in Rißegg) Bäckerei Traub und Ortsverwaltung Rißegg.