In der alten Aula des Bischof Sproll Bildungszentrums in Rißegg findet am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr ein musikalisches Abendgebet mit dem Ensemble Kapellenklang im Rahmen der Reihe Denkanstöße statt. Die Musik von Claus Machleidt (Gitarre), Mirjam Knaus (Cello) und Simone Salzer (Gesang/ Sopransaxofon), sowie die Gebete und Texte, soll Hilfe sein, zur Ruhe zu kommen, den Tag zu beschließen und Gott wieder in die Mitte des Lebens zu rücken, teilen die Veranstalter mit. Es soll eine Zeit sein, in der man die Augen schließen, lauschen und in sich gehen kann. Die zum Evangelium des Sonntags ausgewählte Musik sind neue und alte Kirchenlieder sowie eigene Kompositionen. Alle drei Musiker sind schon viele Jahre kirchenmusikalisch aktiv. Mit ihrer Musik haben sie schon oft die Herzen der Menschen berührt, heißt es in der Mitteilung. Die Freude an der Musik ist in ihrem Spiel spürbar und manches alte Lied erwacht durch eine besondere Interpretation zu neuem Glanz und neuer Stärke. Weitere Informationen unter www.kapellenklang.de