Herbsttöne mit dem Rißegger Frauenchor FiS

„Herbsttöne ‐ Alles hat seine Zeit“: Unter diesem Motto veranstaltet der Rißegger Frauenchor FiS eine Herbstsoiree am Sonntag, 26. November, 17 Uhr, in die Kirche St. Josef in Biberach. Die als Klangwort gestaltete Veranstaltung greift die ambivalenten Stimmungen des Herbstes auf, teilt der Chor mit. Auf der einen Seite die Fülle, die bunten Blätter, die reiche Ernte, auf der anderen Seite das Vergängliche. Lieder verschiedener Genres und kurze Textimpulse spiegeln die ganze Bandbreite unseres menschlichen Daseins auf unserem Planeten in Gesang und Wort wider. Geboren werden, Sterben, miteinander leben in Krieg und Frieden. Herbsttöne sollen zum einen nachdenklich machen und auf der anderen Seite Hoffnung auf Erneuerung spüren lassen. Das Klangwort wird auch von Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 der Realschule des Bischof-Sproll Bildungszentrums mitgestaltet. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an das Hospiz Haus Maria in Biberach.