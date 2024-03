Der Spielplatz im Wohngebiet „Sachsen“ in Ringschnait wird bei Ende des Jahres für rund 175.000 Euro erneuert. Das hat der Bauausschuss einstimmig beschlossen.

Im Wohngebiet „Sachsen“ vollzieht sich in den nächsten Jahren voraussichtlich ein Generationenwechsel. Die Stadt geht davon aus, dass dort verstärkt junge Familien in sanierte Häuser einziehen werden. Der bisherige Spielplatz samt seiner Geräte befindet sich aktuell in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand.

Ausgehend von einer Planung des Biberacher Stadtplanungsamts wird der Platz dieses Jahr nun neu gestaltet. Dabei wird auch dem Wunsch des Ortschaftsrats nach einem barrierefreien Zugang anstatt der bisherigen Treppenanlage Rechnung getragen.

So wird der Platz gestaltet

Die Böschung wird unter anderem durch eine Wellenrutsche in den Spielbereich eingebunden. Um eine größere Rasenfläche gruppieren sich kreisförmig naturnah ausgebildete Kletterhügel mit zahlreichen Findlingen und Holzelementen zum Klettern und Balancieren, ein Aussichtsturm, ein Trampolin sowie eine Kombinationsschaukel mit Vogelnest und Schaukelsitz und auch Sitzbänke. Ein wassergebundener Weg führt durch die Anlage und dient auch der Bewirtschaftung.

Im Bauausschuss ernteten die Pläne durchgehend Zustimmung. Mehrfach wurde jedoch die Frage gestellt, warum denn allein die Spielgeräte rund 93.000 Euro kosten sollen. Baubürgermeister Christian Kuhlmann trat der Vermutung entgegen, dass die Geräte individuell für den Spielplatz in Ringschnait angefertigt werden. „Das ist Katalogware, die TÜV-geprüft ist. Außerdem verursacht der Ein- und Aufbau auch Kosten.“ Sparen könne man nur, indem man auf einzelne Geräte verzichte. Das wollte aber niemand, stattdessen gab es das einstimmige Votum für die vorgestellten Pläne.