Ringschnait

Scheune voller Heu geht in Flammen auf

Ringschnait / Lesedauer: 1 min

Großer Feuerwehreinsatz am späten Freitagabend in einem Wald bei Ringschnait. (Foto: David Pichler )

In einem Wald bei Ringschnait hat es am Freitagabend gebrannt, Feuerwehr war bis in die Nacht im Einsatz.

Veröffentlicht: 26.08.2023, 10:15 Von: Schwäbische.de