Neues Kreisverbandsorchester gibt Konzert

(geru) ‐ Das neu gegründete Kreisverbandsorchester des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach gibt am Dienstag, 3. Oktober, sein erstes Konzert. Beginn ist um 18 Uhr in der Dürnachhalle in Ringschnait. Die Leitung hat Kreisdirigent Bernd Biffar.

In einer kurzen projektbezogenen Probenphase soll künftig jedes Jahr ein Konzertprogramm einstudiert werden. Grund für die Gründung eines Kreisverbandsorchesters war, dass es in fast jedem Musikverein besonders interessierte und engagierte Musiker gibt, die gerne einmal über den Tellerrand des musikalischen Lebens ihres Heimatvereines hinausblicken wollen. Die Proben für die rund 50 Musiker und Musikerinnen aus 25 Vereinen fanden an zwei Wochenenden am 16. und 17. September, sowie am 30. September und 1. Oktober in Ringschnait statt. Dirigent Bernd Biffar zeigte sich zufrieden über eine ausgeglichene Besetzung, die er zur Verfügung hatte. Die Literatur entspricht dem Schwierigkeitsgrad der Kategorie 3 bis 4.

Zu hören gibt es die klassische Transkription „First Suite in Es“, das Konzertwerk „Corsican Litany“, die Zigeunertänze „Puszta“, die sakrale Musik „Crossbreed“, das Filmmusik-Medley „The Wizzaedof Oz“ und das Konzertwerk „Songs from the Catskills“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.