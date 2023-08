Unmut regt sich seit einigen Wochen bei den Eltern der Ringschnaiter Kindergartenkinder. Grund ist der Essenspreis der Kindergarten– und Schulverpflegung in dem Biberacher Teilort. Dieser liegt ab dem Kindergartenjahr 2023/24 deutlich höher als in den anderen Biberacher Schulen und Kitas.

Zwei Elternvertreterinnen des Ringschnaiter Kindergartens machten ihrem Ärger in der letzten Ortschaftsratssitzung vor den Sommerferien Luft. Die Eltern hätten kurzfristig Anfang Juli ein Schreiben der Stadtverwaltung erhalten, in dem sie darüber informiert wurden, dass der Essenspreis ab kommenden Kindergartenjahr 5,90 Euro betrage. Ausgewählt werden könne zwischen drei Menüs, die täglich frisch bei der Bäckerei Bernd Ruf in Erlenmoos zubereitet und nach Ringschnait geliefert werden.

Nur ein Angebot für Ringschnait

Die Bäckerei hatte Ende Juni den Zuschlag dafür erhalten. Sie hatte als einzige ein Angebot für die Mittagsverpflegung in Ringschnait abgegeben und den Zuschlag durch die Stadtverwaltung erhalten. Im Hauptausschuss des Gemeinderats waren bei der öffentlichen Vergabe der Mensaverpflegung für die städtischen Schulmensen und Kitas Ende Mai die Angebote für Ringschnait wegen formaler Fehler nicht zugelassen worden.

Konkret bedeutet dies nun, dass das Mittagessen in den Kindergärten der Kernstadt ab dem neuen Kindergartenjahr 4,90 Euro kostet (zuvor 4,40 Euro), in Ringschnait dagegen 5,90 Euro (zuvor ebenfalls 4,40 Euro). Zusätzlich kommt in Ringschnait wie bisher der Tagessatz von 35 Cent pro Tag für Frühstück/Zwischenverpflegung hinzu. Somit beträgt der Essenspreis im Kindergarten dann pro Tag 6,25 Euro. Eine Subventionierung der Ringschnaiter Preise durch die Stadt — so wie an den Mensen der Biberacher Schulen sei bis dato gescheitert, meinte Ortsvorsteher Walter Boscher in der Ortschaftsratssitzung.

Er ärgere sich darüber, dass Lehrkräfte und städtische Bedienstete an den Schulmensen der Kernstadt in den Genuss des subventionierten Essens kommen, „die Ringschnaiter Kinder aber nicht“.

Vor vollendete Tatsachen gestellt

Verärgert seien auch einige der Kindergarteneltern über die steigenden Preise, sagt Anne Gloede–Maier, die bis zum Sommer Elternbeiratsvorsitzende des Ringschnaiter Kindergartens war. „Manche überlegen nun, ob sie die Betreuung ihrer Kinder anders organisieren, um die Kosten für das Mittagessen zu umgehen“, sagt sie im Gespräch mit der SZ.

Für Ringschnait lag nur ein Angebot vor. Hätten wir das nicht akzeptiert, gäbe es jetzt gar kein Mittagessen für Kindergarten und Grundschule. Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach

Sie selbst störe sich auch an der Kurzfristigkeit, mit der die Eltern vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien. „Wir verstehen nicht, dass Ringschnait nicht zusammen mit den anderen Kindergärten ausgeschrieben werden konnte.“

Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach, sagt, dass es dabei auch um die Entfernungen gehe, über die das Essen transportiert werden müsse, ebenso um Qualitätsstandards, die einzuhalten seien. Die Stadtverwaltung habe auch keinen Handlungsspielraum gehabt. „Für Ringschnait lag nur ein Angebot vor. Hätten wir das nicht akzeptiert, gäbe es jetzt gar kein Mittagessen für Kindergarten und Grundschule.“

Subventionierung ab 2024/25?

Sie weist darauf hin, dass das Mittagessen im Ringschnaiter Kindergarten in den vergangenen Jahren immer günstiger gewesen sei als in den Kindergärten der Kernstadt (4,20 Euro zu 4,40 Euro). Ein Argument, dass die Elternbeiratsvorsitzende nicht gelten lässt. „Denn jetzt haben wir in Ringschnait eine Verteuerung um 1,50 Euro“, sagte Anne Gloede–Maier.

Es sollte doch möglich sein, dass man ab 2024/25 eine Subventionierung hinbekommt, um wenigstens die Hälfte der Preissteigerung abzufangen. Anne Gloede–Maier

Auch wenn sie ihr Amt im neuen Kindergartenjahr nicht mehr inne hat, sei für sie klar, dass der neue Elternbeirat das Thema Mittagessen mit der Stadtverwaltung nochmals diskutieren müsse. „Es sollte doch möglich sein, dass man ab 2024/25 eine Subventionierung hinbekommt, um wenigstens die Hälfte der Preissteigerung abzufangen“, schlägt sie vor.