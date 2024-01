15.000 Euro Schaden bei Brand einer Gartenhütte

Rund 15.000 Euro Schaden sind am Dienstag beim Brand am einer Gartenhütte in Ringschnait entstanden. Gegen 16.10 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Reutele aus, wo eine Gartenhütte in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Die Hütte brannte vollständig nieder. Auch Teile eines angrenzenden Wohnhauses und einer Garage wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Die Feuerwehren aus Biberach und umliegenden Gemeinden waren mit 55 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort.