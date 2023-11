„Das Damenduell“ im Ringschnaiter Weihnachtstheater

Im Ringschnaiter Weihnachtstheater wird in diesem Jahr das Stück „Das Damenduell“ von Bernd Gombold aufgeführt. Dazu laden die Theatergruppe und der Musikverein Ringschnait ein.

In „Das Damenduell“ bewirtschaftet der Witwer Johann den Hof zusammen mit seinem einzigen Sohn Alfred. In dem Männerhaushalt herrscht, wie könnte es anders sein, Chaos, deshalb muss eine Frau auf den Hof. Alfred macht aber, zum Leidwesen seines Vaters, keine Anstalten, zu heiraten. Stattdessen schlägt Alfred ihm vor, doch einfach selbst noch mal zu heiraten. Der ebenfalls verwitwete Nachbar Eugen hat ähnliche Probleme mit seinem Sohn Franz, der sich lieber um sein leibliches Wohl kümmert statt um das andere Geschlecht. Außerdem ist er Dauergast auf Johanns Hof. Als der Notar Siegelring zur Hofübergabe kommt, wird Johann klar, dass die Übergabe nicht so einfach ist wie angenommen. Deshalb kommt es zu einer Wette zwischen Vater und Sohn.

Jede Menge Wortwitz und reichlich Action auf der Bühne kennzeichnen das Stück, heißt es in der Ankündigung. Die Aufführungstermine des Weihnachtstheaters in der Schulturnhalle Ringschnait sind an folgenden Tagen: 26. Dezember, 29. Dezember, 30. Dezember, 5. Januar und 6. Januar, jeweils um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am 2. Dezember, der Eintritt kostet 8,50 Euro.