Riesiger Erfolg beim Stadtradeln in Dürmentingen

Um das Klima zu schützen, traten die Dürmentinger kräftig in die Pedale. Mit 84.000 zurückgelegten Kilometern radelten die 264 aktiven Fahrradfahrer sich mit weitem Abstand an die Spitze im Landkreis Biberach. Auch in der Kategorie bei den Gemeinden unter 10.000 Einwohnern in Baden–Württemberg erreichten die Fahrradfahrer Rang 14. Getoppt wurde dieser Erfolg aber durch den deutschlandweiten Platz acht in der Kategorie gefahrene Kilometer pro Einwohner. Ein stolzes Ergebnis, das auch ohne Unfälle und Blessuren zustande kam.

In der gemeindeinternen Einzelwertung setzte sich klar Klaus Mayer vom Team Hoildenger mit 3068 Kilometern durch vor der zweitplatzierten Teamkollegin Christiane Wildfang mit 1651 Kilometern und Manfred Schlegel vom Musikverein Dürmentingen auf Rang drei. In der Mannschaftswertung siegten Hoildenger souverän mit sagenhaften 23.396 Kilometern. Überraschend stark war der Kirchenchor mit 10.075 Kilometern, der die sportliche Gruppe SVD AH mit 6425 Kilometern auf Platz drei verwies. Bei den durchschnittlichen Kilometern pro Fahrer und Team siegte ebenfalls die Mannschaft Hoildenger, die pro Teammitglied in drei Wochen 585 Kilometer radelte. Mit deutlichem Abstand landete das Team 7 Schwaben auf Platz zwei mit 499 Kilometern, aber noch vor der Mannschaft Just for fun mit 461 Kilometern.

Die Aktion Stadtradeln war ein sichtlicher Erfolg in Dürmentingen und hat in der Bevölkerung einen waren Hype ausgelöst. Die Organisatoren bedanken sich bei allen, die sich in diese Aktion eingebracht haben. Ein ganz besonderer Dank gilt den Touren Guides Siegfried Schlegel, Anne und Manfred Schlegel, Bernd Hägele, Stefan Hägele, Fabian Schäfer, Johannes Bartsch, Peter Schmid sowie Bene Buck, die attraktive Touren zusammengestellt haben, die Leute begeisterten und viele Fahrer mit neuen Ideen, Strecken und Zielen bereicherten. Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima–Bündnisses.