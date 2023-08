Riedlinger Schwimmabteilung verabschiedet Winfried Craemer

Zum Saisonabschluss trifft sich die Schwimmabteilung alljährlich zu einem Grillfest im TSV Vereinsheim. In diesem Jahr haben sich neben Schwimmern, Eltern und Trainer auch viele ehemalige Schwimmer getroffen. Ein weiterer Anlass war die Verabschiedung des langjährigen Cheftrainers Winfried Craemer, der nach seinem langjährigen und unermüdlichen Einsatz für die Schwimmabteilung nun in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Abteilungsleiter Klaus Dorner bedankte sich bei Herrn Craemer für sein Engagement: „Etlichen Kindern hat Craemer das Schwimmen beigebracht und viele davon in der Schwimmabteilung bis ins junge Erwachsenenalter begleitet“, so Dorner. „Disziplin und Entschlossenheit in den Leistungsgruppen prägten die Ära Craemer. Seine Arbeit reicht weit über den Beckenrand hinaus: Durch seinen immensen Einsatz konnte Craemer die Kinder und Jugendlichen nicht nur zu sportlichen Erfolgen antreiben, sondern hat aus seinen Schützlingen starke, zielorientierte und selbstbewusste Persönlichkeiten geformt. Wir sind ihm unendlich dankbar für die unzähligen Stunden, die er unseren Kindern gewidmet hat“.

Die Schwimmer der aktuellen Wettkampfgruppe bedankten sich bei Herrn Craemer mit einem persönlichen Video. Auch die Ehemaligen, die die Methoden von Herrn Craemer inzwischen zu schätzen wissen und bereits von den Einflüssen Craemers in Ausbildung oder Berufsleben profitieren, haben sich mit einem Fotobuch als Erinnerung an viele gemeinsam erlebte Momente bei ihrem Mentor bedankt.