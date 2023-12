Tobias Brendle und Timo Nagel sind Entwickler einer mobilen Bar, an der man tiefgefrorene Drinks innerhalb kurzer Zeit trinkfertig erwärmen kann. Beim großen Narrentreffen im Frühjahr soll die „Rollbar“ Premiere feiern. Dann wollen die beiden erst einmal selbst hinter der Theke stehen.

Idee bei Fest entstanden

Beruflich haben Tobias Brendle und Timo Nagel wenig mit Gastronomie zu tun. Beide sind hauptberuflich Feuerwehrmänner und auch bei der Stützpunktfeuerwehr in Riedlingen tätig. Gleichzeitig sind sie Geschäftsführer einer Brandschutzfirma. Die Idee mit der „Rollbar“ sei ihnen bei einem Fest gekommen, erklärt Timo Nagel. „Wir haben dort einen Ausschankwagen gesehen und dachten, so etwas müsste man doch auch für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage mieten können, um selbst Getränke auszuschenken.“ Als sie feststellten, dass es ein solches Angebot zumindest in der Umgebung bisher noch nicht gab, setzten sie im Frühjahr 2023 ihre Idee in die Tat um.

Einfache Bedienung für Laien

Beim Aussehen der „Rollbar“ hatten sie klare Vorstellungen, wie Tobias Brendle sagt: „Wir wollten ein schlichtes Industrial Design mit Wellblech.“ In unzähligen Stunden haben sie den Wagen dann entworfen und überwiegend in Eigenleistung in den Räumen ihrer Firma gebaut. Lediglich bei sicherheitsrelevanten Komponenten haben sie Fachleute wie zum Beispiel einen Elektriker gebraucht, sagt Nagel. Die Bedienung musste so einfach wie möglich sein, die „Rollbar“ solle schließlich auch an Laien ohne Erfahrung in der Gastronomie vermieten werden, fügt er hinzu.

Ob man die Bar mit oder ohne flüssigen Inhalt mietet, bleibt den Kunden selbst überlassen. „Da richten wir uns ganz nach ihnen“, sagt Nagel. Um den Transport der „Rollbar“ müssen sich die Mieter keine Sorgen machen. Sie wird aus versicherungstechnischen Gründen immer von den beiden Vermietern an den Aufstellungsort gebracht, an- und abgeschlossen sowie wieder abgeschlossen. „Die Kunden erhalten also ein Rundum-Sorglospaket“, so Nagel weiter.

Tiefgekühlte Cocktails werden im Toaster erwärmt

Mittlerweile ist die Bar fast fertiggestellt. Sie ist auf einem Anhänger befestigt und kann auch von diesem heruntergenommen werden, erklärt Brendle. Beim Blick hinein fällt neben Kühlschränken und einer Zapfanlage für Bier ein größeres zylindrisches Gefäß auf, in das eine Flasche passt. Nagel erklärt, was es damit auf sich hat. „Das ist ein Toaster, in dem man tiefgekühlte Cocktails innerhalb von dreißig Sekunden erwärmen kann.“

Die Idee stammt von einem Berliner Start-up-Unternehmen, von dem sie auch die Getränke erwerben. Die Cocktails gibt es unter anderem in den Sorten Caipi, Mojito und Red Berry. Ursprünglich war auch mal angedacht, passend zur kalten Jahreszeit Glühwein im Toaster zu erwärmen. „Es passt ja immer nur ein Becher in den Toaster, dann könnte die Wartezeit bei mehr Andrang in der Kälte doch etwas lang werden“, sagt Brendle. Doch bis zum Start wollen die beiden eine Lösung finden, unter Umständen mithilfe eines herkömmlichen Glühweinkochers.

„Wollen jeden Geschmack treffen“

Passend zu unterschiedlichen besonderen Anlässen kann man die „Rollbar“ auch mit einer Auswahl verschiedener Weine anmieten. Brendle und Nagel beziehen sie von einer Weinmanufaktur aus Untertürkheim. Zur Auswahl stehen Rot-, Weiß- oder Roséweine. Brendle erklärt: „Wir haben die Weine im Vorfeld von Freunden und Familie testen lassen und sie die Ergebnisse in einen Auswertungsbogen eintragen lassen.“ Damit wollen sie sicher gehen, dass an der „Rollbar“ so ziemlich jeder Geschmack getroffen werde, so Brendle weiter.

Premiere beim Narrentreffen

Rund 25 000 Euro haben die beiden in die „Rollbar“ investiert. Wie hoch die Miete sein wird, können sie noch nicht sagen. „Das müssen wir uns noch überlegen“, sagt Nagel. Wer es genauer wissen möchte, kann das bald auf der Homepage der „Rollbar“ erfahren. Oder Brendle und Nagel beim großen Narrentreffen im kommenden Jahr fragen, wenn sie das erste Mal in der Innenstadt hinter ihrer Bar stehen werden.