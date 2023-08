Auf der Donauinsel in Riedlingen tummeln sich täglich viele Menschen. Kinder planschen, Jugendliche spritzen sich gegenseitig nass und manche schwimmen in der tieferen Wasserrinne, die zum Wasserkraftwerk hinfließt. Fast wäre diese Rinne für zwei Mädchen am Dienstagnachmittag zur Falle geworden.

Die etwa acht– und zehnjährigen Kinder wurden von der Strömung unter das Schott gezogen. Zwei aufmerksame Männer schwammen den beiden hinterher und hielten sie über Wasser. Am Rechen vor dem Elektrizitätswerk konnten sie dann von Stefan Birk und seiner Nachbarin aus dem Wasser gezogen werden.

Irgendetwas war komisch

Ein Passant, der vom Platz beim Schwedenbrunnen das Treiben auf der Donauinsel betrachtete, wurde auf die beiden Mädchen aufmerksam. Irgendwas sei komisch gewesen, sagt er. Die Größere habe die Kleinere am Arm gehalten. Als er merkte, dass die beiden immer weiter auf das Schott zum Elektrizitätswerk hintrieben, wollte er eingreifen.

Er rannte die Treppe zur Mühlinsel hinunter und hörte noch, wie eines der Mädchen zu weinen und dann zu schreien begann. „Ich kann nicht schwimmen. Ich bin tot. Wo ist meine Mutter?“ Es sei alles sehr schnell gegangen. Die beiden wurden von der Strömung immer weiter auf das Schott, unter einer Brücke durch und auf das Wasserkraftwerk zugetrieben.

Mann greift sich die Kinder und hält sie über Wasser

Als der Passant an der Donau ankam und ins Wasser springen wollte, sah er einen Mann, der bereits in der Donau auf die beiden Mädchen zusteuerte, gefolgt von einem weiteren Helfer. Auch Stefan Birk, der Sohn des Verwalters des Wasserkraftwerkes, und die Nachbarin waren auf das Geschehen aufmerksam geworden. Sie halfen bei der Bergung der beiden. Die Mädchen weinten und wollten dann einfach nur zu ihrer Mama. Die stand aufgeregt mit einer weiteren Frau am Donaustrand, wohin die Mädchen dann gebracht wurden.

Baden verboten

Bürgermeister Marcus Schafft ist froh, dass der Badeunfall für die Kinder gut ausgegangen ist. Die Feuerwehr und die Polizei seien nicht verständigt worden. Er erfuhr durch die Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ von dem Vorfall. „Die Donau ist keine Badestelle und kein Badegewässer“, so der Riedlinger Bürgermeister. Darauf weisen auch die Schilder an der Donau hin. Das Piktogramm darauf müsste eigentlich auch von nicht deutschen Mitbürgern verstanden werden.

Leider würde die Donauinsel in Tourismusforen im Internet als Badestelle geführt, weiß Schafft. Das würde von Privatleuten in diesen Foren kommuniziert, unwissend, wie gefährlich das Baden in Fließgewässern ist. „Natürlich sollen sich die Menschen auf der Donauinsel aufhalten, spielen und auch die Füße ins Wasser halten“, sagt Schafft. Aber das Schwimmen in der Rinne berge Gefahren. Unter den Schotts entstünden Sogwirkungen, die Menschen in Gefahr bringen. Solche Schotts befinden sich nicht nur vor dem Wasserkraftwerk, auch direkt neben der VR–Bank und im Brey’schen Kanal sind sie zu finden.

Retter ist noch unbekannt

Der Betreiber des Wasserkraftwerks hat in den vergangenen Jahren in eine neue Beschilderung investiert und Ausstiegshilfen direkt vor dem Rechen angebracht. Auch er weist darauf hin, dass Baden in der Donau eigentlich verboten ist. Zusätzlich ließ die Stadt Rettungsringe anbringen. Wer der umsichtige Retter war, konnte am Mittwoch nicht in Erfahrung gebracht werden. Er darf sich gerne bei der „Schwäbischen Zeitung“ oder der Stadt melden.