Die Fahrt von Ulm nach Riedlingen dauert mit dem Regionalexpress auf der Donautalbahn in der Regel etwa eine Stunde. Am vergangenen Sonntag endete die Fahrt wegen einer vermuteten Gleisbeschädigung bereits in Munderkingen. Teilweise mussten die Fahrgäste über zwei Stunden auf dem Bahnhof ausharren bis es mit Schienenersatzverkehr weiter bis Herbertingen ging. Zwölf Züge waren von dem Ausfall betroffen.

Ruckeln bemerkt

Es habe eine Streckensperrung wegen des Verdachts einer Gleisbeschädigung gegeben, sagt ein Bahnsprecher auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Einem Lokführer sei ein Ruckeln auf der Fahrt zwischen Munderkingen und Riedlingen aufgefallen. „Das musste dann überprüft werden“, so der Bahnsprecher. Da könne man nichts anderes machen als die Züge anhalten. Die Sicherheit der Fahrgäste gehe vor. Die Überprüfung der Strecke habe dann aber keine Beanstandung ergeben. Die Züge konnten wieder fahren.

Längere Wartezeit

Von der Beeinträchtigung waren insgesamt zwölf Züge betroffen. Es habe ein wenig gedauert bis am Sonntagnachmittag der Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert gewesen sei. Deshalb waren einige Fahrgäste von einer längeren Wartezeit betroffen. Die Busse fuhren über Riedlingen bis Herbertingen. Von dort konnten die Fahrgäste ihre Reise bis Donaueschingen dann wieder mit der Donautalbahn fortsetzen.

Engpässe in der Werkstatt

Dass es immer wieder zu Verspätungen auf der Donautalbahn komme, liege am reduzierten Angebot. In regelmäßigen Abständen werden die Züge gewartet und es gebe momentan wegen fehlender Ersatzteile einen Rückstau in den Werkstätten, erklärt der Bahnsprecher. Allerdings hofft er, dass sich dieses Problem demnächst löse.

Die Deutsche Bahn rät den Fahrgästen, sich kurz vor der Fahrt über mögliche Änderungen über bahn.de oder die App zu informieren. Die Fahrplandaten werden laufend aktualisiert.