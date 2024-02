Zentrum der Inklusivität und des Gemeinschaftsengagements

Das „Come-In“ in Riedlingen dient als lebendiger Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen, Kulturen, Länder und Religionen und verkörpert den Geist der Inklusivität und Einheit. Das Hauptziel der Betreiber ist es, Verbindungen zu fördern und Menschen zusammenzubringen, Grenzen zu überwinden und eine gemütliche Umgebung für jeden zu schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung

Folgende Programme werden bei „Come-In“ angeboten:

Co-Working Space: Drei spezielle Arbeitsbereiche mit kostenfreiem Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet stehen bereit. Besucher können ihre Laptops mitbringen und in einer ruhigen Umgebung arbeiten. Zusätzlich werden für Gäste ohne Laptop Geräte zur Verfügung.

Englisch-Stammtisch: Zweimal im Monat ab 18 Uhr findet ein Englisch-Stammtisch statt. Die erste Sitzung am zweiten Montag des Monats beinhaltet allgemeine Diskussionen, gefolgt von einem gemeinsamen Kochen von Gerichten aus verschiedenen Ländern. Der vierte Montag konzentriert sich der Stammtisch auf ein spezifisches Thema wie ein bestimmtes Land, Kontinent, Reisen, Sport oder Küche und fördert gezieltere Gespräche.

Malunterricht: Jeden ersten und dritten Montag von 18 Uhr bis 19.30 Uhr wird ein Mal- und Zeichenunterricht angeboten, der von einer hochqualifizierten Künstlerin mit professionellen Qualifikationen in Kunst und Design geleitet wird. Diese Sitzungen sind kostenlos und bieten eine großartige Gelegenheit, Kreativität zu fördern.

Stilles Lernen: So heißt ein Programm für Personen, die einen ruhigen Ort zum Lernen suchen. Es ist jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt von 12 Uhr bis 13.30 Uhr.

Repair-Café: Am letzten Samstag des Monats von 9 bis 12 Uhr wird ein Repair-Café veranstaltet. Diese Initiative fördert eine Kultur der Nachhaltigkeit, indem sie defekte elektronische Geräte repariert. Hierzu können Gäste defekte Kleingeräte wie Kaffeemaschinen, Nähmaschinen oder Reiskocher mitbringen, um sie reparieren zu lassen.

Interreligiöse Gebetsabende: Jeden Freitag finden ab 18 Uhr interreligiöse Gebetssitzungen für Muslime und Christen statt, die Interesse am gemeinsamen Beten haben. An die Sitzungen schließen sich die Zubereitung verschiedener kulinarischer Gerichte an.

Weitere Informationen gibt es im „Come-In“, Lange Straße 5 in Riedlingen, oder auf Instagram come_in_riedlingen. Auch werden noch Freiwillige zur Mitarbeit gesucht. Interessierte wenden sich ans „Come-In“.