Nachdem der Haushalt im Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hat, wird das voraussichtlich auch 2024 wieder der Fall sein. Das erläuterte Kämmerer Elmar Seifert in der Gemeinderatssitzung am Montag in seinerm Entwurf für den städtischen Haushalt. Er gab dabei zu Bedenken, dass die Erträge im Löwenanteil aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen bestehen und die städtische Einflussnahme darauf sehr begrenzt sei.

Personalkosten steigen weiter

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 plant insgesamt mit Erträgen von 33.419.500 Euro. Ein wichtiger Indikator dafür ist laut Seifert die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Sie lag in den vergangenen sieben Jahren bei durchschnittlich 4,4 Millionen Euro pro Jahr. „In der Planung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 gehen wir von einem jährlichen Ansatz in Höhe von 4,5 Millionen Euro aus“, sagte Seifert. Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen machen dabei mit jeweils rund 42 Prozent und 43 Prozent den Löwenanteil aus. Weil die Aufwendungen gleichzeitig bei 32.855.500 Euro liegen, landet der Haushalt unter dem Strich damit bei einem Plus von 564.000 Euro. Hier machen die Personalkosten mit 34 Prozent den größten Anteil aus, sie steigen von 10,1 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 11,3 Millionen Euro. Dahinter folgen mit 20 Prozent Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Keine weiteren Kredite geplant

Beim Finanzhaushalt, der Aufschluss über die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen und die Verteilungen gibt, sieht es folgendermaßen aus: Im kommenden Haushaltsjahr sind Investitionen in Höhe von 16.345.300 Euro vorgesehen, die Einzahlungen liegen bei 6.552.000 Euro. Der Bestand sinkt zum Ende des Jahres voraussichtlich um zehn Millionen Euro. „Trotzdem ist keine Aufnahme von Krediten nötig“, betonte der Kämmerer. Weil der Bestand an Zahlungsmitteln die Auszahlungen decken kann, sind mittelfristig auch keine Darlehen geplant. Stattdessen sei eine Tilgung von rund 207.000 Euro geplant, so dass der Schuldenstand zum Jahresende laut Planung 2.641.344 Euro beträgt.

Eigenkapital reduziert sich nicht

Die mittelfristige Finanzplanung blickt auf die Jahre 2024 bis 2026. Demnach kann der Ergebnishaushalt ab 2025 bis 2027 zusätzlich zu den Abschreibungen Überschüsse erwirtschaften. „Das Eigenkapital der Stadt reduziert sich nicht und es werden hier keine Ressourcen verbraucht“, sagte Seifert. Anders sieht es dagegen beim mittelfristigen Finanzplan für den Finanzhaushalt aus. Hier können die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts die hohen Auszahlungen bei den Investitionen nicht ausgleichen. „Fehlbeträge können jedoch dank des hohen Bestands an liquiden Mitteln aufgefangen werden.“

Konrad Adenauer zitiert

Seifert erklärte, nicht der Wunsch nach einem Produkt oder Projekt dürfe Entscheidungsgrundlage sein, sondern die Notwendigkeit zur Aufgabenerfüllung und die Umsetzbarkeit im geplanten Zeit- und Finanzrahmen. „Um es mit Konrad Adenauer zu sagen: Es ist entscheidend in der Politik, dass man nicht Phantasien oder Utopien nachläuft, sondern genauso wie es der Handwerker, der Kaufmann, der Landwirt in seinem Beruf tun muss, klar den Realitäten Rechnung trägt.“

Gespräche mit Fraktionen nach Dreikönig

Nach Dreikönig sollen die Gespräche über den eingebrachten Haushalt mit den Fraktionen beginnen. In der Gemeinderatssitzung am 26. Februar 2024 ist geplant, die Haushaltsberatungen fortzusetzen, am 18. März soll der Beschluss gefasst werden.